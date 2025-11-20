Adı: Beyaz altın! Yemek programlarında kullanılıyor

Tamamen doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaret tesciline sahip İspir fasulyesi, hem kalite hem de lezzet bakımından rakip tanımıyor. Her yıl yüzlerce ton üretimi yapılan İspir fasulyesi, kilosu 350 TL ile 500 TL arasında alıcı buluyor.

Birçok ulusal ve uluslararası yemek programında tanıtılan İspir fasulyesi, Erzurum'un tarımsal zenginliğini dünyaya tanıtarak bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

ERZURUM'DA ÜRETİLİYOR

Erzurumluların "beyaz altını" olarak nitelendirdiği İspir fasulyesi, doğallığıyla olduğu kadar Erzurum'un bereketli topraklarının da simgesi haline geldi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır