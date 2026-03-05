FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar

Kuyumcu atölyelerinde değeri kimi zaman yüz binlerce doları bulan pırlanta ve altın mücevherler, ustaların milimetrik dokunuşlarıyla tamir edilip yeniden hayat buluyor. 35 yıldır kuyumcu atölyesinde çalışan Yüksel Demir "Yıllardır bu mesleğin içindeyim. 100 bin dolarlık bir mücevheri de tamir ettik, çok daha düşük değerli bir ürünü de. Biz iş yaparken ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz" ifadelerini kullandı.

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar

Pırlanta, altın, elmas ve diğer değerli taşların tamir ve tadilatlarının yapıldığı kuyumcu atölyelerinde ustalar her gün büyük maddi değere sahip ziynet eşyaları üzerinde çalışıyor. Ancak ustalar, yaptıkları iş sırasında mücevherin değerini düşünmeden adeta sıradan bir metal üzerinde çalışıyormuş gibi dikkatle ve sabırla işlem yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En yüksek ödeme o ilde: Aylık ücret 53 bin TL'yi geçti En yüksek ödeme o ilde: Aylık ücret 53 bin TL'yi geçti

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar 1

35 yıldır kuyumcu atölyesinde çalışan Yüksel Demir, mesleklerinin büyük dikkat ve ustalık gerektirdiğini belirterek, değerli mücevherlerle çalışırken en küçük hatanın ciddi kayıplara yol açabileceğini söyledi. Demir, kuyumcu atölyeciliğinin altın, gümüş ve pırlanta gibi değerli eşyalara yapılan tamir ve tadilat işlemlerinin tamamını kapsadığını ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar 2

"ÇOK KIYMETLİ MALZEMELERLE ÇALIŞIYORUZ"

Altının son yıllarda dünyanın en değerli madenlerinden biri haline geldiğini belirten Demir, "Sadece altın değil, üzerindeki pırlanta ve elmasıyla birlikte çok kıymetli malzemelerle çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yıllardır bu mesleğin içindeyim. 100 bin dolarlık bir mücevheri de tamir ettik, çok daha düşük değerli bir ürünü de. Biz iş yaparken ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz" dedi.

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar 3

"BU MESLEKTE HER ŞEY KIYMETLİ"

Yüksek değerli mücevherlerle çalışırken tedirginliğin hata getireceğini vurgulayan Demir, "Bir eşyanın çok değerli olduğunu düşünerek işe başlarsanız tedirgin olursunuz ve hata yapabilirsiniz. Bu meslekte her şey kıymetli. Bu yüzden işe odaklanırız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız" diye konuştu.

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar 4

Mesleklerinin geleceğine de değinen Demir, kuyumculuğun insanlık var oldukça devam edeceğini belirtti. Çırak yetiştirmenin önemine dikkat çeken Demir, teknolojinin gençler üzerindeki etkisinin mesleğe ilgiyi azalttığını ancak buna rağmen yeni ustalar yetiştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar 5

Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören ve haftanın büyük bölümünü kuyumcu atölyesinde çırak olarak geçiren öğrenciler ise kuyumculuğun diğer mesleklere göre daha zor ancak oldukça keyifli olduğunu belirterek, ileride kendi atölyelerini açıp ustalık yapmak istediklerini ifade ettiler.

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar 6

Altın, pırlanta, elmas her gün ellerine geliyor: Fiyatını düşünmüyorlar 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı: 29 trilyon 694,2 milyar TL'ye yükseldiBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı: 29 trilyon 694,2 milyar TL'ye yükseldi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (5 Mart 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (5 Mart 2026)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.308,19
7.309,02
% 0.7
15:19
Ons Altın / TL
227.100,81
227.224,18
% 0.63
15:34
Ons Altın / USD
5.163,06
5.163,74
% 0.55
15:34
Çeyrek Altın
11.693,10
11.950,25
% 0.7
15:19
Yarım Altın
23.313,11
23.900,50
% 0.7
15:19
Ziynet Altın
46.772,39
47.654,82
% 0.7
15:19
Cumhuriyet Altını
49.323,00
50.063,00
% -0.67
13:39
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın mücevher tamir Pırlanta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

Savaşta 6.gün! Korkulan oldu, savaş yayılıyor! İran Nahçıvan'a saldırdı

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.