Araya aracı koymadan satış yapıyorlar! 500 TL'ye kadar çıkıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinin verimli topraklarında yetiştirilen lahanalar, hem tarlada hem de Sorgun pazarında satışa sunuluyor. Üreticiler, aracısız satış yaparak vatandaşın taze ürüne doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

"BABA SANATI GİBİ"

Yaklaşık 30 yıldır lahana yetiştirdiklerini belirten çiftçi Önal Yiğit, üretim sürecinin yıl boyu sürdüğünü belirterek şunları söyledi:



"Yozgat Sorgun merkezdeniz. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz bunu bir yıl evvelinden gübreliyoruz. Hayvan gübresi ve yanmış gübreye iki defa sürüyoruz. Kazayağı düzenlemesini yapıyor. Sonra tekrar karıkları baharın yapıp bunun tohumdan fidesini ekiyoruz. Fide olunca göçürüyoruz buraya. Ondan sonra sulama işi, çapa işi bir yıl boyunca, 6 ay boyunca devam ediyor. Mayıs 1’de ekeriz, kasım ayında sökümü başlıyor. Bu aya kadar da suyunu kesmiyoruz. Devamlı haftada bir, 10 günde bir su veriyoruz. Bunun yetişmesi bu şekilde meşakkati. Baba sanatı gibi bir şey yani. 30 yıldır yapıyoruz. Her sene aynı yerde aynı ürün olmuyor, verim düşüyor."

FİDESİNİ KENDİLERİ YETİŞTİRİYOR

Babasının mesleğini sürdüren Mustafa Yiğit ise pazarcıların düşük fiyat vermesi nedeniyle lahana satışlarını doğrudan tüketiciye yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:





"Lahanamızın hasadı bir ay önce başladı. Pazarcı düşük verdiği için perakende satma taraftarı olduk. Tarladan isteyen alıyor, Perşembe günü buranın pazarında da satıyoruz. Lahanalarımız 15 kilodan 50 kiloya kadar geliyor. 300 liradan 500 liraya kadar sattık. Bu bizim yerli beyaz lahanamız. Tohumdan fidesini yaparak kendimiz yetiştirdik. Lezzeti yıllardır bilinen bir lahana çeşidimiz"