Araya aracı koymadan satış yapıyorlar! 500 TL'ye kadar çıkıyor

Yozgat’ta baba ve oğul, 30 yıldır lahana üreterek hem geçimlerini sağlıyor hem de bölge halkına organik ürün sunuyor. Çiftçi Önal Yiğit, bir yıl öncesinde gübreleme işlemi yaptıklarını ifade etti. Yiğit, 10 günde 1 su verdiklerinin altını çizerek, 300 TL'den 500 TL'ye kadar satıldığını belirtti.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinin verimli topraklarında yetiştirilen lahanalar, hem tarlada hem de Sorgun pazarında satışa sunuluyor. Üreticiler, aracısız satış yaparak vatandaşın taze ürüne doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

Araya aracı koymadan satış yapıyorlar! 500 TL ye kadar çıkıyor 1

"BABA SANATI GİBİ"

Araya aracı koymadan satış yapıyorlar! 500 TL ye kadar çıkıyor 2

Yaklaşık 30 yıldır lahana yetiştirdiklerini belirten çiftçi Önal Yiğit, üretim sürecinin yıl boyu sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Yozgat Sorgun merkezdeniz. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz bunu bir yıl evvelinden gübreliyoruz. Hayvan gübresi ve yanmış gübreye iki defa sürüyoruz. Kazayağı düzenlemesini yapıyor. Sonra tekrar karıkları baharın yapıp bunun tohumdan fidesini ekiyoruz. Fide olunca göçürüyoruz buraya. Ondan sonra sulama işi, çapa işi bir yıl boyunca, 6 ay boyunca devam ediyor. Mayıs 1’de ekeriz, kasım ayında sökümü başlıyor. Bu aya kadar da suyunu kesmiyoruz. Devamlı haftada bir, 10 günde bir su veriyoruz. Bunun yetişmesi bu şekilde meşakkati. Baba sanatı gibi bir şey yani. 30 yıldır yapıyoruz. Her sene aynı yerde aynı ürün olmuyor, verim düşüyor."

FİDESİNİ KENDİLERİ YETİŞTİRİYOR

Babasının mesleğini sürdüren Mustafa Yiğit ise pazarcıların düşük fiyat vermesi nedeniyle lahana satışlarını doğrudan tüketiciye yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

Araya aracı koymadan satış yapıyorlar! 500 TL ye kadar çıkıyor 3

"Lahanamızın hasadı bir ay önce başladı. Pazarcı düşük verdiği için perakende satma taraftarı olduk. Tarladan isteyen alıyor, Perşembe günü buranın pazarında da satıyoruz. Lahanalarımız 15 kilodan 50 kiloya kadar geliyor. 300 liradan 500 liraya kadar sattık. Bu bizim yerli beyaz lahanamız. Tohumdan fidesini yaparak kendimiz yetiştirdik. Lezzeti yıllardır bilinen bir lahana çeşidimiz"Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

