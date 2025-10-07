FİNANS

Artık kazandırıyor 'Köylüler olarak 500 bin TL topladık' Herkesin tarlası var, faydalanamıyorlardı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde domuzların sürekli zarar vermesi sebebiyle hasat yapılamayan yaklaşık 220 dekarlık tarım arazisinde, etrafının yüzde 75 hibe desteğiyle kapatılmasının ardından yeniden ürün hasat edilebildi. Uzun yıllar boyunca tarım arazisinden faydalanamadıklarını belirten Karaköy Köyü Muhtarı Mustafa Tamarslan "Burası için 2 milyon TL para harcadık. Bu paranın da 1 milyon 500 bin TL'sini devletimiz karşıladı. Geri kalan 500 bin TL'sini de bizler köylüler olarak topladık" dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karaköy köyünde 220 dekarlık tarım arazisi, her yıl domuzlar başta olmak üzere yaban hayvanlarının istilasına uğruyordu. Domuzlar yüzünden tarım arazisinden verim alamayan köylüler, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne proje hazırlayarak destek istedi.

Toplam 2 milyon bütçesi olan proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 75 hibe desteği sağlandı. Alınan destekle 220 dekarlık tarım arazisinin etrafı tellerle kapatıldı.

Domuzlar başta olmak üzere yaban hayvanlarına karşı korunan tarlalarına biçerdöverlerle girerek ilk kez çeltik hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan, ilçede Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) projesi çerçevesine bugüne kadar 6 köyde sulama kanalı modernizasyonu, 4 köyde kapalı sulama sistemi, 13 adet sera kurulumu başta olmak üzere çeşitli makine ekipman alımları için toplam 16 milyon 400 bin TL hibe desteği verildi.

Ayrıca Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Kastamonu'da bugüne kadar 189 milyon TL hibe ödemesi yapıldı.

"BU YIL İLK KEZ BİÇERDÖVER TARLAMIZA GİRECEK VE ÇELTİK HASADI YAPACAĞIZ"

Karaköy Köyü Muhtarı Mustafa Tamarslan, uzun yıllar boyunca tarım arazisinden faydalanamadıklarını belirtti.

Tamarslan, "Biz, bu araziyi domuzlardan alamıyorduk. Buradan hasat kaldıramıyorduk. Bizler de ne yapabiliriz diye düşündük ve Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Başvurumuz kabul edildi. Dilekçemize olumlu yanıt verildi" dedi.

Devamında Tamarslan "Dilekçemiz onaylandıktan sonra yüzde 75'ini hibe ettiler. Geri kalan yüzde 25'ini köy tüzel kişiliği olarak bizler tamamladık. Burası için 2 milyon TL para harcadık. Bu paranın da 1 milyon 500 bin TL'sini devletimiz karşıladı. Geri kalan 500 bin TL'sini de bizler köylüler olarak topladık. Artık çeltik tarlamıza domuzun girme şansı yok" ifadelerini kullandı.

Tamarslan "Her yıl bizler bu araziden çok fazla zarar ediyorduk. Hatta bazı yerlerine hiç biçerdöver girmedi, tamamen zayiat olmuştu. Yoktu ürün, domuz hepsini mahvetmişti. Bu sene verim iyi, domuz tehlikesi kalmadı. Bu yıl ilk kez biçerdöver tarlamıza girecek. Çok mutluyuz, çok memnunuz" dedi.

Tamarslan, "Burası köy arazisi oluyor, herkesin tarlası var burada. 15'e yakın kişinin arazisi bulunuyor" şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hibe desteği köy tarım arazi devlet desteği hibe tarla
