FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Öğret diyen yok' O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi 'Bulamazsınız'

Gaziantep'te yarım asırdır terzilik mesleğini severek sürdüren, 10 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde yarım asrı geride bırakan Mehmet Mercan yıllardır mühendis edasıyla titizlikle ölçüp biçtiği kumaşları kıyafete dönüştürüyor. Meslekte artık yeni çırak, kalfa ve ustaların yetişmediğini söyleyen Mercan "Birisi getirip de ‘çocuğuma meslek öğret' diyen yok. Arkadan yetişen eleman olmadığı için meslek bitmek üzere ve 15-20 sene sonra bir tane elbise dikecek terzi bulamazsınız" dedi.

'Öğret diyen yok' O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi 'Bulamazsınız'

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesi'nde yarım asırdır terzilik yapan 77 yaşındaki Mehmet Mercan, ilk günkü heyecanla müşterilerine elbise dikmeye devam ediyor. 15 metrekarelik dükkanında elinden iğne ve ipliğini düşürmeyen Mercan, mesleğini büyük bir özen ve titizlikle sürdürüyor. Zamanın en gözde mesleği diye bir hevesle başladığı terziliği yarım asırdır sürdüren Mercan, ailesinin geçimini sağladığı işini severek yapıyor. Dört elle sarıldığı terzilik mesleğini ilk günkü duyduğu aşk ve heyecanla sürdüren Mercan, günün ilk ışıklarıyla açtığı atölyesinde müşterilerine hizmet ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’ 80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

Öğret diyen yok O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi Bulamazsınız 1

Aynı zamanda Gaziantep Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı da olan Mercan, ömrünün büyük bölümünü geçirdiği dükkanında hem müşterilerinin taleplerini en iyi şekilde karşılamaya çalışıyor hem de eleman sıkıntısı başta olmak üzere meslektaşlarının diğer sorunlarına da çözüm arıyor. İlkokulu bitirdikten sonra meslek öğrenmek için kentin sayılı terzi ustası olan bir esnafın yanında çırak olarak işe başlayan Mercan, çocuk yaşta tanıştığı iğne ve ipliği yarım asırdır elinden hiç düşürmedi. Ömrünün büyük bölümünü çok sevdiği mesleğiyle geçiren Mercan, ilerlemiş yaşına rağmen çalışma azmiyle görenlerin takdirini kazanıyor. Küçük yaştan itibaren başladığı terzilik mesleğinde bir süre çırak olarak çalıştıktan sonra kendi iş yerini açan ve yıllardır müşterilerine takım elbise diken Mercan, terziliğe başlama hikayesini ve mesleğinin inceliklerini İHA'ya anlattı.

Öğret diyen yok O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi Bulamazsınız 2

"ÇOCUK YAŞTA ÇIRAK OLARAK MESLEĞE GİRDİK"

Ustasından öğrendiği mesleğini çıraklık dönemiyle birlikte 50 yıldır yaptığını söyleyen Mercan, "Çocuk yaşta çırak olarak mesleğe girdik. Büyük ustalarımızın yanında çalıştım. ‘Kilisli Mehmet Ali usta' olarak tanınan ustam vardı. Allah rahmet eylesin, bize mesleği öğretti ve vefat etti. Mesleği ondan öğrendik. 1973'te askerden geldim, dükkanı açtım. O günden beri de mesleğime devam ediyorum. O günler çok güzel günlerdi. Ustalarımıza saygımız vardı" dedi.

Öğret diyen yok O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi Bulamazsınız 3

"MESLEK USTANIN YANINDA VE DÜKKANDA ÖĞRENİLİR"

Çıraklığı döneminde terziliğin daha kıymetli olduğunu belirten Mercan, "Benim 5 kız ve bir oğlum var. Hepsi evlendiler, iyiler. Çok şükür kendilerini kimseye muhtaç etmedik. Çalıştık, iyi de bir yere geldik. Eleman sıkıntısı için çözüm yok. Çıraklık okulu var. Çıraklık okuluna çırak istiyorlar. Fakat bu meslek dükkanda öğrenilir. Ustanın yanında öğrenilir. Okulda öğretmen çocuğa ne öğretebilir? Bu mesleği öğretemez. Çünkü terzi değil. Çocuk buraya gelecek, parmağını bağlayacağız. Yani mesleği burada öğrenecek. Meslek ustanın yanında ve dükkanda öğrenilir" ifadelerini kullandı.

Öğret diyen yok O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi Bulamazsınız 4

"ELEMAN YETİŞMİYOR"

Meslekte artık yeni çırak, kalfa ve ustaların yetişmediğini belirten Mercan, "Arkadan yetişen kalmadı. Sadece bizde değil, bütün mesleklerde elaman yok. Artık kendi gücümüzle tek başımıza çalışıyoruz. Çünkü yetişen kimse yok. Birisi getirip de ‘çocuğuma meslek öğret' diyen yok. Biz 4 çırak bir dükkanda çalışırdık. O zamanlar eleman çoktu. Şimdi eleman yok. Arkadan yetişen eleman olmadığı için meslek bitmek üzere ve 15-20 sene sonra bir tane elbise dikecek terzi bulamazsınız. Halbuki terzilik çok güzel bir meslek. Seni aç koymaz. Kaliteli bir meslek. Saygı duyulan bir meslek ve insanları giydiriyorsun, bundan daha güzel bir meslek olabilir mi" şeklinde konuştu.

Öğret diyen yok O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi Bulamazsınız 5

"BU MESLEK BENİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEDİ"

Yıllarını adadığı mesleğinden elde ettiği gelirle yıllardır ailesinin geçimini sağladığını belirten Mercan, "Ben mesleğimi seviyorum. Bu meslek beni zengin etmedi ama kimseye de muhtaç etmedi. Allah bizi yetiştiren ustalarımıza rahmet eylesin. Çok şükür bu meslek sayesinde bir ekmek yedik ve yemeye de devam ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı 'Kalıcı yatırım tercihi'Arsa ve arazide hareketli bölgeleri tek tek sıraladı 'Kalıcı yatırım tercihi'
24 yıldır hizmetteydi! Türkiye'nin dev bankası bugün satışa çıkıyor24 yıldır hizmetteydi! Türkiye'nin dev bankası bugün satışa çıkıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Terzi Gaziantep meslek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.