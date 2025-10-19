'Bu fiyatlardan satacağız' 450 bin TL'den 600 bin TL'ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor

Safran Festivali çerçevesinde Yukarıçiftlik köyünde safran hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte safranlı pilav ile kara çorba ikramı yapıldı.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER TARLALARI ZİYARET EDİYOR

Havanın yağışlı olmasının ardından tarlaların çamurla kaplanması safran hasadını olumsuz etkiledi.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen safranın bu yılki hasadından elde edilecek ürün 600 bin liradan satılacak.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Safran Festivali kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

"SAHADA ÇOK FAZLA SAFRAN ÇİÇEĞİ TOPLAYAMADIK"

Yılmaz, festival döneminde yoğun yağışların etkili olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için sahada çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar, çamur olduğundan dolayı. Bu yüzden çok fazla tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik" dedi.

Yaklaşık 8-10 gündür safran çiçeği topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu dönemde bölgeye epey yağmur yağdı. İnşallah 1-2 gün içinde güneş açarsa, ki önümüzdeki hafta açacak görünüyor, bir ay boyunca düzenli olarak safran çiçeği toplayabiliriz" diye konuştu.

Yılmaz, 2024 yılı ürünü safranın kilogramını 450 bin liradan sattıklarını belirtti.

"2025 HASADI 600 BİN TL GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yılmaz, "Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır