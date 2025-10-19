FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Bu fiyatlardan satacağız' 450 bin TL'den 600 bin TL'ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranın kilogramı, 600 bin TL'den satışa sunulacak. 2024 yılı ürünü safranın kilogramını 450 bin TL'den sattıklarını belirten Safran üreticisi İsmail Yılmaz "Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız" dedi.

'Bu fiyatlardan satacağız' 450 bin TL'den 600 bin TL'ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor
  1. Safran Festivali çerçevesinde Yukarıçiftlik köyünde safran hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte safranlı pilav ile kara çorba ikramı yapıldı.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 1

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER TARLALARI ZİYARET EDİYOR

Havanın yağışlı olmasının ardından tarlaların çamurla kaplanması safran hasadını olumsuz etkiledi.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 2

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 3

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen safranın bu yılki hasadından elde edilecek ürün 600 bin liradan satılacak.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 4

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Safran Festivali kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 5

"SAHADA ÇOK FAZLA SAFRAN ÇİÇEĞİ TOPLAYAMADIK"

Yılmaz, festival döneminde yoğun yağışların etkili olduğunu belirtti.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 6

Yılmaz, "Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için sahada çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar, çamur olduğundan dolayı. Bu yüzden çok fazla tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik" dedi.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 7

Yaklaşık 8-10 gündür safran çiçeği topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu dönemde bölgeye epey yağmur yağdı. İnşallah 1-2 gün içinde güneş açarsa, ki önümüzdeki hafta açacak görünüyor, bir ay boyunca düzenli olarak safran çiçeği toplayabiliriz" diye konuştu.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 8

Yılmaz, 2024 yılı ürünü safranın kilogramını 450 bin liradan sattıklarını belirtti.

Bu fiyatlardan satacağız 450 bin TL den 600 bin TL ye çıktı! Görmek için akın akın geliyor 9

"2025 HASADI 600 BİN TL GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yılmaz, "Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücrette 'minimum' ve 'maksimum' oran!Asgari ücrette 'minimum' ve 'maksimum' oran!
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
safran fiyat satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.