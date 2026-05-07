Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat: Faizsiz kredi verilecek!

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesindeki yatırımlara aktarılacak desteklere ilişkin bilgiler ortaya çıkıyor.

7 YIL BOYUNCA UYGULANACAK

SoGreen Projesi kapsamında, toplam 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine sunulacak.

Bu doğrultuda, 7 yıl boyunca uygulanacak bu proje çerçevesinde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, kooperatifler ve birlikler gibi yapılar da kapsama alınarak, sürdürülebilir istihdam yaratma potansiyeli taşıyan, ekonomik ve sosyal etkisi güçlü yatırımlar desteklenecek. Bununla birlikte, yerel düzeyde çevreye duyarlı ve yenilikçi altyapı projelerine öncelik tanınacak.



7,5 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK!

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kayseri, Sivas, Yozgat'taki KOBİ'lerin, yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi çerçevesinde 260 milyon lira destek sağlanacak.

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlarda, proje başına asgari 2,5 milyon lira, azami 7,5 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Projeyle, yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, Kayseri, Sivas, Yozgat'taki tarım, madencilik, imalat, konaklama, su ve atık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor.



30 AY VADELİ OLACAK

Geri ödemeli finansman desteği kapsamında, KOBİ'lerin belirlenen önceliklerine ilişkin yatırımları, 6 ayı geri ödemesiz, azami 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 30 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın desteklenecek. Ödeme dönemi, proje sözleşmesi imzalandıktan 6 ay sonra başlayacak.



BU ŞARTLARI SAĞLAYANA AVANTAJ

Destek sürecinde belirlenen kriterleri karşılayan işletme ve KOBİ'lere, avantaj puan verilecek. Bu doğrultuda, kadınlar veya 18-35 yaşındaki gençlerin sahip oldukları ya da yönettikleri KOBİ'ler, yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler ile ortaklık yapısında payların yüzde 50'sinden fazlası kadınlara veya gençlere ait olan KOBİ'ler, öncelikli olarak değerlendirilecek.

KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunması gibi alanlara odaklanan program çerçevesinde özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplar için yeni istihdam oluşturan ya da mevcut çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen proje başvurularına, öncelik verilecek.

Öte yandan, işletmelerin personeline Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır