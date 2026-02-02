FİNANS

'Burada olmaz, başaramayacaksın' dediler! İnat edip başardı 'rehber' oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 20 yıllık çiftçi Kerim Erişmiş, "Burada yetişmez, başaramayacaksın" diyenlere inat ürettiği dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safran ve salebin tadını çıkarıyor.

Genellikle yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yabani olarak yetişen salep ve iklim seçiciliğiyle bilinen safran, bu kez Yüksekova'nın uçsuz bucaksız ovasında hayat buldu. 52 yaşındaki tecrübeli çiftçi Kerim Erişmiş, iki yıl önce çevresinden gelen "Boşuna uğraşma, bu iklimde bu ürünler tutmaz, başaramayacaksın" diyenlere kulaklarını tıkadı ve tarlasını bir inovasyon merkezine dönüştürdü.

Erişmiş'in 20 yıllık çiftçilik tecrübesini sabırla harmanladığı deneme süreci, geçtiğimiz günlerde muazzam bir sonuç verdi.

İlk hasadını başarıyla gerçekleştiren Erişmiş, şimdi kendi elleriyle topladığı safranları demliyor, saleplerini pişiriyor.

Kerim Erişmiş, "Toprağımın gücüne inandım. İnat ettim ve başardım. Şimdi 'olmaz' diyenlerin hayret içerisinde bakışları arasında kendi ürettiğim safran çayımı yudumluyorum. Bundan büyük bir huzur yok" dedi.

Başarılı çiftçiyi evinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, bu girişimin bölge için stratejik önemine dikkat çekerek tam destek sözü verdi.

Erişmiş de başarısının arkasındaki teknik gücü şu sözlerle vurguladı:

"Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası'nın teknik desteği ve teşvikleri, bugün bu ürünleri evimde içebiliyor olmamın en büyük sebebidir."

Bu başarı, sadece bireysel bir zafer değil; Yüksekova Ovası'nın prestijini değiştirecek bir adım olarak görülüyor.

Geleneksel tarım ürünlerinin dışına çıkmak isteyen bölge çiftçileri için Kerim Erişmiş'in tarlası artık bir "başarı rehberi" niteliğinde.

Yüksek katma değerli bu ürünlerin yaygınlaşmasıyla Hakkari tarımında yepyeni bir gelir kapısı aralanmış oldu.

Kaynak: İHA

