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Bursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor! Talebe yetişemiyor: Günde 500 lira kazanıyorum

01.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da takım elbise giyip, kravat takarak seyyar simitçilik yapan vatandaş, talebe yetişemiyor. Şıklığından ödün vermeyen memur emeklisi Ahmet Berksun, 200 simidi 10 kilometre yürüyerek sattığını ve ortalama 400-500 lira kazanç sağladığını söylüyor.

Memur emeklisi Ahmet Berksun, her gün iş insanı gibi giyinip, eline sepetini alarak, çarşıda simit satıyor. Karşılarında şık giyimli seyyar simitçiyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

ŞIKLIĞINDAN TAVİZ VERMİYOR

Sıcak havaya rağmen Ahmet Berksun, takım elbisesiyle sepetindeki 200 simidi yarım günde 10 kilometre yürüyerek satıyor. Şıklığından taviz vermeyen seyyar simitçi, giyimi ve diksiyonuyla elindeki simitleri kısa sürede satmayı başarıyor.

İşini aşkla yapan grand tuvaletli simitçi, gören herkesin takdirini kazanıyor. Bu işi severek yaptığını ifade eden 62 yaşındaki Ahmet Berksun, hijyene de önem vererek, simitleri eldivensiz tutmuyor.

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"400-500 LİRA KAZANIYORUM"

Şık simitçi, "Ben Bursa’da isim yapmış bir simitçiyim. Pandemiden önce öğlene kadar 500 simit satıyordum. Şimdi yarım günde 200 simit satıyorum. Bir simidi 2,5 liraya satıyorum. İşler iyi olunca 400-500 lira kazanıyorum. Simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Bursa’da vatandaşlar beni çok sevdi.

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Sıcak havada takım elbiseyle simit satmak çok terletse de şıklığımdan taviz vermiyorum. Beni Bursa’da tanımayan esnaf yoktur. Beni ismimle kimse bilmiyor, herkes beni kravatlı simitçi olarak biliyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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