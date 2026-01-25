FİNANS

Çıraklığı, kalfalığı, ustalığı ve ortaklığı aynı dükkanda yaşadı

Adana'da 14 yaşında berber çırağı olarak eline ilk kez makası alan Remzi Arkın, aradan geçen 66 yıla rağmen mesleğinden kopmadı. Bugün 80 yaşında olan Arkın, 66 yıldır berber olarak mesleğini aynı heyecan ve özveriyle sürdürüyor. Her sabah dükkanının kapısını açarken ilk günkü gibi istekli olan usta berber, mesleğini yalnızca bir iş değil, hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Remzi Arkın, meslek hayatının her aşamasını da aynı dükkânda yaşadı.

Adana'da henüz 14 yaşındayken Tuz Hanı'nın önündeki bir berber salonunda çıraklığa başlayan Remzi Arkın, meslek hayatının her aşamasını aynı dükkânda yaşadı. Çıraklık, kalfalık, ustalık ve ortaklık dönemlerini aynı adreste geçiren Arkın, tam 66 yıl boyunca aynı dükkânda hizmet verdi.

"MESLEĞİMİ HÂLÂ YAPMAK İSTİYORUM VE AKTİF OLARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"

"Mesleğimden çok memnunum, mutlu bir hayatım oldu" diyen Arkın, meslek yaşamı boyunca birçok tanınmış isimle de çalışma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Valilere, emniyet müdürlerine makamlarında özel olarak tıraş yaptım. Çok güzel günlerim geçti. Mesleğimi hâlâ yapmak istiyorum ve aktif olarak çalışmaya devam ediyorum" dedi.

"TEMİZLİK VE MÜŞTERİYE İHTİMAM HER ŞEYİN BAŞI"

İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan usta berber, mesleğin inceliklerine de dikkat çekti. Arkın, "Sağlığım yerinde, çalışmaktan zevk alıyorum. Şartlar eskisine göre daha iyi. Ama bu işte müşteriyle ilgilenmek çok önemli. Yeniliklere ayak uyduracaksın, dükkânın ve kullandığın ekipmanlar temiz olacak. Günün şartlarına göre makineyi, jileti kullanacaksın. Temizlik ve müşteriye ihtimam her şeyin başı" diye konuştu.

Yarım asrı aşkın süredir binlerce kişiyi tıraş eden Remzi Arkın, mesleğine olan bağlılığı ve çalışma azmiyle genç ustalara da örnek olmaya devam ediyor.

