Dükkan camına astığı yazı şaşırttı: 'Tutacağını tahmin etmedik'

Antalya'da iş yerinin camına astığı, "Psikolojik olarak iyi hissetmiyoruz, bu yüzden kapalıyız, yarın tekrar düşüneceğiz. Lütfen rahatsız etmeyin" yazısıyla görenleri hem şaşırttı, hem de güldürdü.

Antalya'da Güvenlik Mahallesi'nde bir çiğ köfteci, son dönemlerde azalan işlerine dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Esnafın iş yerinin camına astığı ilginç ve dikkat çeken, "Psikolojik olarak kapalıyız, yarına düşünürüz. Lütfen rahatsız etmeyin" notu görenleri hem şaşırttı, hem güldürdü. Çiğ köftecinin camına astığı notu samimi ve mizahi bulan vatandaşlar fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

"EKONOMİK SIKINTI HEM CEBE, HEM DE PSİKOLOJİYE YANSIYOR"

Sosyal medyada da ilgi gören not birçok kişi tarafından paylaşılırken, işletme sahibi Veysel Soyvural, ekonomik sıkıntılara mizahi bir şekilde dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Soyvural, "Bunun bu kadar tutacağını ve patlayacağını hiç tahmin etmemiştik. Bu arada işler çok kötü, oturduk çalışan arkadaşla birlikte durumu anlatan böyle bir şey yapalım dedik. Sıkıntılar hem cebine yansıyor, hem psikolojisine ve ruh sağlığına yansıyor" dedi.

"İNŞALLAH GELİRLER"

Soyvural, kendilerini iyi hissettikleri günlerde dükkanı açmaya devam edeceklerini söyledi.

Devamında Soyvural, "Önce mahalledeki komşularımız olsun, daha sonra müşterilerimiz olsun, gelip fotoğraf çekmeye başladı. Bir anda kendimizi sosyal medyada bulduk. Güzel tepkiler aldık. Yorumlarda insanların çoğu hayırlı ve bol bereketli kazançlar diledi. Olumlu tepkilerin yanı sıra olumsuz tepkiler de vardı. Adres isteyip çiğ köfte alalım diyenler dahi oldu. Onlara da adresi atacağız, inşallah gelirler" dedi.

"İYİ HİSSETTİĞİMİZDE AÇACAĞIZ"

Soyvural "Sosyal medyada patladı, viral oldu. İnsanlar paylaştı, güldü geçti. Açıkçası bundan sonrası bizim elimizde. Kendimizi iyi hissettiğimiz gün dükkanımızı açacağız. Kötü hissettiğimiz gün de dükkanı kapatacağız. İşler kötü gittiği süre ne kadar daha dükkan ayakta durur ama şimdilik buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

