FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! Milyonlarca var, 1 teneke 5 bin TL

Dünyada çam balı üretiminin yüzde 92'si, Türkiye'de de yüzde 86'sının karşılandığı Muğla, dünyadaki liderliğini sürdürüyor. Muğla'da bu yıl mevsim şartlarının elverişli gitmesiyle 20 bin ton çam balı rekoltesi bekleniyor.

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! Milyonlarca var, 1 teneke 5 bin TL

Dünyada çam balı üretiminin yüzde 92'si, Türkiye'de de yüzde 86'sının karşılandığı Muğla, dünyadaki liderliğini sürdürüyor. Geçen yıl yaklaşık 15 bin ton çam balı üretiminin gerçekleştiği Muğla'da bu yıl mevsim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle 20 bin ton çam balı rekoltesi bekleniyor.

Dünyadaki üretimin yüzde 92 si Türkiye de! Milyonlarca var, 1 teneke 5 bin TL 1

4 MİLYON KOVANDA ÇAM BALI ÜRETİLİYOR

Ağustos-kasım ayları arasında Muğla'da üretimi yapılan çam balı için Türkiye'nin dört bir yanından gelen gezgin arıcılar Muğla'da konaklıyor. Gezgin arıcılara ait yaklaşık 3 milyon, Muğlalı arıcılara ait 1 milyon olmak üzere 4 milyon arı kovanında çam balı üretimi yapıylıor. 3 ayda üç sağım çam balı üretimi yapılırken, bu yıl rekoltenin 20 bin tona ulaşması bekleniyor.
Dünyadaki üretimin yüzde 92 si Türkiye de! Milyonlarca var, 1 teneke 5 bin TL 2

GEZGİN ARICI SAYISINDA ARTIŞ

Muğla'da 2017 yılından bu yana iklim değişikliği, orman yangınları ve mevsimsel hareketler nedeniyle kente çam balı üretimi için gelen gezgin arıcı sayısında büyük düşüş yaşanmıştı. Özellikle 2021 yılında çam balı üretiminin yoğun olarak sürdüğü Marmaris, Milas ve Köyceğiz gibi ilçelerdeki çam balı ormanlarının zarar görmesi sonrası bölgeye gelen gezgin arıcı sayısında bu yıl yüzde 100 artış yaşandı. Menteşe ilçesi Kıran bal ormanlarına çam balı üretimi için Muğla dışından çok sayıda üreticinin gelmesi dikkat çekti.
Dünyadaki üretimin yüzde 92 si Türkiye de! Milyonlarca var, 1 teneke 5 bin TL 3

BİR TENEKESİ 5 BİN TL

Adana'dan her yıl ailesi ile birlikte çam balı üretimi için Muğla'ya gelen Mehmet Tilki, rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olduğunu söyledi. Çam balını tüccarın tenekesini (27 kilo) 4 bin 500 TL'den, kooperatifin ise 5 bin 300 TL'den aldığını söyleyen üretici Tilki, şu cümleleri kurdu:
Dünyadaki üretimin yüzde 92 si Türkiye de! Milyonlarca var, 1 teneke 5 bin TL 4

"Bu sene rekolte iyi. Erken gelen arıcılar bayağı güzel bir şeyler almışlar. Ama ortada gelenler boş geçti. Sonda gelenler de şimdi güzel ama arı kalmadı. Bal güzel yani. Şimdi şu anda rekolte güzel. Bu sene bal oranı güzel. Geçen seneden bu sene güzel. Bu sene gelen arıcı geçen senekinden iki kat fazla. Çam balını tüccar tenekesini 4 bin 500 TL -4 bin 300 TL aralığında alıyor. Adana Binboğa Kooperatifi'ne üyeyiz. 5 bin 300 liraya alıyor. Geç gelmeme rağmen kovan başına ortalama 8-10 kilo civarında bal aldım"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Temu çıkışı isyan ettirdiTemu çıkışı isyan ettirdi

Anahtar Kelimeler:
bal Muğla arı arı kovanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.