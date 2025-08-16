FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Dünyanın en pahalı baharatı Safran toprakla buluşuyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen ve kilosu yarım milyon olan safranın soğanlarının ekimi başladı.

Dünyanın en pahalı baharatı Safran toprakla buluşuyor

Safranbolu'nun Gayza köyü Safranova bahçesinde gerçekleştirilen ekim çalışmaları kapsamında 150 bin safran soğanı toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, "milli bitki" unvanıyla geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen yıl coğrafi işaretle tescillenmişti.

Ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetreye ulaştığında hasadı yapılan safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. 80 bin çiçekten sadece 500 gram elde edilebilen safran, kilogram başına 450 bin liralık fiyatıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Safran ekim programına katılan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranova bahçesinin 15 dekarlık bölümünde safran bitkisi, geri kalan yaklaşık 35 dekarında ise lavanta üretimi yapıldığını belirtti.

"Bu alan yalnızca farklı türde bitkilerin üretimine yönelik bir alan değil" diyen Baskın, "Aynı zamanda eko turizmin canlandırılması, demonstrasyon alanı olarak kullanılması, safran ve lavanta gibi nitelikli bitkilerin üretim süreçlerini merak eden turistlere gösterilmesi ve görsel bir şölen sunulması açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Baskın, ilçeye adını veren safranın üretiminin genişletilerek yaygınlaştırılmasının geleceğe yönelik stratejik bir hamle niteliği taşıdığını söyledi.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Safranova'da yaklaşık 1.5 ton safran soğanının dikiminin yapıldığını ifade ederek, bu yıl 2.5 kilo ürün beklediklerini aktardı.

Safranova projesinin temelinin yaklaşık 5 yıl önce atıldığını kaydeden Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal da "Safranbolu için büyük bir kazanım olan Safranova, ürünlerin yetişmesi, kadın istihdamı ve genel istihdama katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Araştırmalarıma göre, dünyada safran gibi soğanlı bitkilerin üretimi birçok ülkede yapılıyor. Ancak bir ticaret odasının, üstelik ilçe bazında, 50-60 dönüme sahip safran ve tarım atölyesi bulunması çok nadir bir durum. Bu nedenle gurur duyuyoruz" diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci el açık oto pazarında durgunluk sürüyorİkinci el açık oto pazarında durgunluk sürüyor
Günlük 7 bin TL'ye çıkarak rekor kırdı! Günlük 7 bin TL'ye çıkarak rekor kırdı!

Anahtar Kelimeler:
Safranbolu safran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye mi geçecek? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

Ankara kulislerinde '29 Ekim' iddiası! Devlet Bahçeli'den 'tarihi çıkış' bekleniyor

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

Getirisini duyan ona yöneliyor! Fiyatı 700 TL 'Gelecek sene...'

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

'Yapamazsın' dediler, 7 ülkeye satıyor! 'Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş'

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

Fitch'ten yıl sonu faiz tahmini

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.