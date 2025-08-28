FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı'nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı...

ATO Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Ankara'da bir araya geldi. ATO Başkanı Baran, kredileri sınırlayan önlemlerin KOBİ’ler lehine esnetilmesini isterken, bankaların da elini taşına altına koyması gerektiğini Söyledi. Ticari kartlara uygulanan taksit sayısının artırılması ve kart harcamalarının kredi sınırlaması dışında tutulmasını isteyen Baran "Yeni bir Nefes Kredisi talebimiz var" dedi. Görüşme sonrası "Düşük faizli yeni kredi mi geliyor?" sorusu akıllara geldi.

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı'nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı...
Devrim Karadağ

Ankara'da kritik ziyaretlerini sürdüren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün de ATO yönetimi ile bir araya geldi. Gözlerin çevrildiği görüşmede 'yeni kredi talebi' masaya geldi. Merkez Bankası politikalarını yakından takip ettiklerini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, finansal istikrarın sürdürülebilir büyüme açısından hayati derecede olduğunu söyledi.

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı... 1

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

"BANKALARIMIZIN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR"

Ticari kartlara uygulanan taksit sayısının artırılması yanı sıra kart harcamalarının kredi sınırlaması dışında tutulmasını da öneren Baran, “Tüm işletmelerin neredeyse var olma mücadelesi verdiği bu süreçte, bankalarımız yüksek oranlı karlar elde ediyor. Onların da bir işletme olduğunu ve kar odağıyla faaliyet yürüttüklerini elbette biliyoruz, ancak bu önemli dönemde bankalarımızın elini taşın altına koyması ve işletmelerimizin finansman ihtiyacına karşılık vermesi gerekiyor” dedi.

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı... 2

ATO Başkanı Gürsel Baran

YENİ BİR "NEFES KREDİSİ" TALEBİ

Nefes Kredisinin finansman sıkıntısını hafifletmek açısından adeta nefes olduğunu söyleyen Baran, ilk etabın ardından talebin devam ettiğini, üretim ve ticaretin devamlılığı için KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişmesinin hayati önem taşıdığına değindi. Yeni bir Nefes Kredisi talebini paylaşan Baran, “KOBİ’lerimizin uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam, ihracat anlamına geliyor tüm bunlar da ekonomik büyümemize ivme kazandıracak unsurlardır” dedi.

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı... 3

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

TCMB’nin yürüttüğü enflasyonla mücadelede kararlılığı ve şeffaf politikalarının piyasa için güven verici olduğunu aktaran Baran, iş dünyası için sağlıklı büyümenin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunun altını çizdi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BEKLENTİSİ

En önemli gündemin reel sektörün finansmana erişimi olduğunu bildiren Baran, banka faizlerinin TCMB faiz oranlarıyla uyumluluğu için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve diğer kredi sınırlayıcı önlemlerin reel sektör lehine genişletilmesi yönündeki beklentilerini anlattı.

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı... 4

Finansman maliyetinin faaliyet döngülerini olumsuz etkilediğini belirten Gürsel Baran, “Bankaların daha düşük faizler ile yeniden vadelendirme seçeneğini firmalara sunması, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere firmalarımızın varlıklarını sürdürmesi için gereklidir” ifadelerini kullandı.

“KONKORDATO ALACAKLILARDA İFLASA NEDEN OLUYOR”

Ekonomim'de yer alan habere göre; föviz kuru politikasının özellikle ihracata yönelik faaliyet yürüten sektörlerde maliyet baskısını artırdığını ifade eden Gürsel Baran, bunun aynı zamanda rekabet gücünü de zayıflattığını söyledi.

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı... 5

Konkordatonun bugün suiistimal edilen bir müessese haline geldiğine değinen Gürsel Baran, normal dışı yollarla konkordato ilan eden firmaların koruma şemsiyesi altına alınırken, alacaklı firmaların korumasız kaldığını belirtti ve bu durumun çok sayıda firmanın finansal açıdan zor duruma düşerek iflasına neden olduğunu vurguladı.

ATO Başkanı Baran’a ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Halil İlik, Yasin Özyolu ve Ali İhsan Güçlü’nün eşlik ettiği toplantıda, Merkez Bankası Başdanışmanı Dr. Halil İbrahim Aydın, Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ünal Seven, Genel Müdür İsmail Özkan, İletişim Genel Müdürü Fırat Bora Taş ve Genel Müdür Yardımcısı Mert Angılı yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'
'Para taşı' diye biliniyordu 'Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur''Para taşı' diye biliniyordu 'Ekonomik sıkıntı dönemlerinde rağbet olur'

Anahtar Kelimeler:
kredi banka ATO Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

Etkileşim için yapmadığı kalmadı! Gözaltına alınınca da savunmasında bakın ne söyledi

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

MHRS'de yeni dönem! Bakan Memişoğlu duyurdu '1 Eylül'den itibaren başlıyoruz'

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydı

Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Kritik görüşmede masadaydı

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Kilosu 10 bin TL'ye satılıyor! Her yaz çıkıp topluyorlar

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.