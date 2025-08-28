Düşük faizli yeni kredi mi geliyor? Merkez Bankası Başkanı ile ATO Başkanı'nın görüşmesinde masaya geldi, bankalara çağrı...

Ankara'da kritik ziyaretlerini sürdüren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün de ATO yönetimi ile bir araya geldi. Gözlerin çevrildiği görüşmede 'yeni kredi talebi' masaya geldi. Merkez Bankası politikalarını yakından takip ettiklerini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, finansal istikrarın sürdürülebilir büyüme açısından hayati derecede olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

"BANKALARIMIZIN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR"

Ticari kartlara uygulanan taksit sayısının artırılması yanı sıra kart harcamalarının kredi sınırlaması dışında tutulmasını da öneren Baran, “Tüm işletmelerin neredeyse var olma mücadelesi verdiği bu süreçte, bankalarımız yüksek oranlı karlar elde ediyor. Onların da bir işletme olduğunu ve kar odağıyla faaliyet yürüttüklerini elbette biliyoruz, ancak bu önemli dönemde bankalarımızın elini taşın altına koyması ve işletmelerimizin finansman ihtiyacına karşılık vermesi gerekiyor” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran

YENİ BİR "NEFES KREDİSİ" TALEBİ

Nefes Kredisinin finansman sıkıntısını hafifletmek açısından adeta nefes olduğunu söyleyen Baran, ilk etabın ardından talebin devam ettiğini, üretim ve ticaretin devamlılığı için KOBİ’lerin uygun koşullarda finansmana erişmesinin hayati önem taşıdığına değindi. Yeni bir Nefes Kredisi talebini paylaşan Baran, “KOBİ’lerimizin uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam, ihracat anlamına geliyor tüm bunlar da ekonomik büyümemize ivme kazandıracak unsurlardır” dedi.

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

TCMB’nin yürüttüğü enflasyonla mücadelede kararlılığı ve şeffaf politikalarının piyasa için güven verici olduğunu aktaran Baran, iş dünyası için sağlıklı büyümenin ön koşulunun fiyat istikrarı olduğunun altını çizdi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BEKLENTİSİ

En önemli gündemin reel sektörün finansmana erişimi olduğunu bildiren Baran, banka faizlerinin TCMB faiz oranlarıyla uyumluluğu için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve diğer kredi sınırlayıcı önlemlerin reel sektör lehine genişletilmesi yönündeki beklentilerini anlattı.

Finansman maliyetinin faaliyet döngülerini olumsuz etkilediğini belirten Gürsel Baran, “Bankaların daha düşük faizler ile yeniden vadelendirme seçeneğini firmalara sunması, KOBİ’lerimiz başta olmak üzere firmalarımızın varlıklarını sürdürmesi için gereklidir” ifadelerini kullandı.

“KONKORDATO ALACAKLILARDA İFLASA NEDEN OLUYOR”

Ekonomim'de yer alan habere göre; föviz kuru politikasının özellikle ihracata yönelik faaliyet yürüten sektörlerde maliyet baskısını artırdığını ifade eden Gürsel Baran, bunun aynı zamanda rekabet gücünü de zayıflattığını söyledi.

Konkordatonun bugün suiistimal edilen bir müessese haline geldiğine değinen Gürsel Baran, normal dışı yollarla konkordato ilan eden firmaların koruma şemsiyesi altına alınırken, alacaklı firmaların korumasız kaldığını belirtti ve bu durumun çok sayıda firmanın finansal açıdan zor duruma düşerek iflasına neden olduğunu vurguladı.

ATO Başkanı Baran’a ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Halil İlik, Yasin Özyolu ve Ali İhsan Güçlü’nün eşlik ettiği toplantıda, Merkez Bankası Başdanışmanı Dr. Halil İbrahim Aydın, Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ünal Seven, Genel Müdür İsmail Özkan, İletişim Genel Müdürü Fırat Bora Taş ve Genel Müdür Yardımcısı Mert Angılı yer aldı.