FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi 'Olamaz, boşuna' demişti

Bilecik'te bir kadın girişimci KOSGEB müracaat ederken eşinin 'Böyle bir şey olamaz, boşuna gidiyorsun' lafına aldırış etmedi. 1 dikiş nakış makinesiyle başladığı iş hayatında kendi işinin patronu oldu. Kadın girişimci Emine Uysal "Daha önce ilk etapta bu işleri evimde yapıyordum. KOSGEB'i duydum ve müracaat ettim. Eşim benimle dalga geçti, 'Böyle bir şey olamaz, boşuna gidiyorsun' dedi. Yıllar içinde bir makine, iki makine, üç makine derken şu an 6 makineyle çeyiz mağazam var" şeklinde konuştu.

Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi 'Olamaz, boşuna' demişti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yıllar önce KOSGEB' desteği ile 1 dikiş nakış makineyle başladığı iş hayatında Emine Uysal şimdi 6 makinesiyle eski el işlerini düzenleyerek çeyizlere taşıyor. Emine Uysal daha ilkokul yıllarında elinin, el becerilerine çok yatkın olduğunu anlatarak, "Okullarda teneffüslerde arkadaşlarım bahçeye çıkıp oyun oynarken, ben sıranın üstüne oturup sargı işlerdim, kanaviçe işlerdim. Okul bitince İstanbul'da fabrikalara, tekstillere başladım. Tekstillere ilk başladığında bu işi hiç bilmiyordum, yavaş yavaş öğrendim. Yıllar sonra memleketime Osmaneli'ne geldiğimde ilk makinemi el işi yaparak, dantel örerek, on tane dantel yumağı bitirerek aldım ve çok mutlu oldum. Dünyanın en mutlu insanıydım. Artık bir makinem vardı, bu işi yapabilecektim" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var 'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi Olamaz, boşuna demişti 1

"EŞİM BENİMLE DALGA GEÇTİ, BEN AZMETTİM VE BAŞARDIM"

Kadın girişimci Emine Uysal açıklamasının devamında, "Daha önce ilk etapta bu işleri evimde yapıyordum. KOSGEB'i duydum ve müracaat ettim. Eşim benimle dalga geçti, 'Böyle bir şey olamaz, boşuna gidiyorsun' dedi. Ama devletimizden Allah bin kere razı olsun, bayan girişimcilere çok güzel bir kapısı var. Yıllar içinde bir makine, iki makine, üç makine derken şükür elhamdülillah şu an 6 makineyle çeyiz mağazam var. Ben çocuklarımı kendi elimin emeğiyle, iğnenin ucuyla büyüttüm, okuttum. Çocuklarıma da faydam oldu, evime de faydam oldu. Kendim bir bayan girişimci oldum, ayaklarımın üstüne durdum, hiç kimseye muhtaç olmadım" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi? APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi Olamaz, boşuna demişti 2

"KADINLAR İSTEYİNCE YAPIYOR"

Emine Uysal, "Küçük bir dükkandan başladım, şu an işimi büyüttüm. Büyük bir çeyiz mağaza var ve bu çeyiz mağazamın emeğiyle bir ikinci, başka bir konsepte bir iş yeri daha açtım. Bayanlar isteyince yapıyor. Dükkân açamam, yapamam diyordum ki bütün bayanlar böyledir. 'Ben yapamam' demesinler gerçekten insan isteyince yapıyor" dedi.

Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi Olamaz, boşuna demişti 3

"ESKİLERİ YENİ MODEL YAPMAYA, KULLANILACAK ŞEKİLDE MODERNİZE HALE GETİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"

Kadın girişimci Emine Uysal son olarak yaptığı işlerden bahsederek, "Burada en çok yaptığımız iş şu an bu eski el işlerini köylerde toplayarak, onları kesip ütüleyip yeni nesil çeyizlerimize taşıyoruz. Artık genç kızlarımız, genç nesillerimiz bunlara pek istekle, arzuyla bakmıyor. Ama biz bunları yeni nesle uyguluyoruz, daha modernize ediyoruz. Günlerimizde salon masalarımızın üstüne örtülecek şekilde kullanılacak şekilde artık bizim mesleğimiz bitmeye yönelik, nesli tükenmiş mesleklerden. Gerçekten iğne ucuyla kuyu kazmak gibi; 24 saat batan bir iğnenin ucuna bakıyoruz, gülünü, dalına, desenini, yaprağını, modelini çıkartmaya çalışıyoruz. Ama şimdiki nesil bu kadar uğraşlarla uğraşmıyor. Bizim mesleğimiz biraz artık tarih olmaya yönelik. Biz de bu tarihi günümüze taşımaya çalışıyoruz. Eskileri yeni model yapmaya, kullanılacak şekilde modernize hale getirmeye uğraşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi Olamaz, boşuna demişti 4

Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi Olamaz, boşuna demişti 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli promosyonunda 100 bin TL rakamı: Bankalar arası yarış kızıştıEmekli promosyonunda 100 bin TL rakamı: Bankalar arası yarış kızıştı
Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri sona eren hisseler belli olduBorsa İstanbul'da bu hafta tedbiri sona eren hisseler belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Bilecik patron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.