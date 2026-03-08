Duyunca başvurdu, kendi işinin patronu oldu! Eşi 'Olamaz, boşuna' demişti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yıllar önce KOSGEB' desteği ile 1 dikiş nakış makineyle başladığı iş hayatında Emine Uysal şimdi 6 makinesiyle eski el işlerini düzenleyerek çeyizlere taşıyor. Emine Uysal daha ilkokul yıllarında elinin, el becerilerine çok yatkın olduğunu anlatarak, "Okullarda teneffüslerde arkadaşlarım bahçeye çıkıp oyun oynarken, ben sıranın üstüne oturup sargı işlerdim, kanaviçe işlerdim. Okul bitince İstanbul'da fabrikalara, tekstillere başladım. Tekstillere ilk başladığında bu işi hiç bilmiyordum, yavaş yavaş öğrendim. Yıllar sonra memleketime Osmaneli'ne geldiğimde ilk makinemi el işi yaparak, dantel örerek, on tane dantel yumağı bitirerek aldım ve çok mutlu oldum. Dünyanın en mutlu insanıydım. Artık bir makinem vardı, bu işi yapabilecektim" dedi.

"EŞİM BENİMLE DALGA GEÇTİ, BEN AZMETTİM VE BAŞARDIM"

Kadın girişimci Emine Uysal açıklamasının devamında, "Daha önce ilk etapta bu işleri evimde yapıyordum. KOSGEB'i duydum ve müracaat ettim. Eşim benimle dalga geçti, 'Böyle bir şey olamaz, boşuna gidiyorsun' dedi. Ama devletimizden Allah bin kere razı olsun, bayan girişimcilere çok güzel bir kapısı var. Yıllar içinde bir makine, iki makine, üç makine derken şükür elhamdülillah şu an 6 makineyle çeyiz mağazam var. Ben çocuklarımı kendi elimin emeğiyle, iğnenin ucuyla büyüttüm, okuttum. Çocuklarıma da faydam oldu, evime de faydam oldu. Kendim bir bayan girişimci oldum, ayaklarımın üstüne durdum, hiç kimseye muhtaç olmadım" dedi.

"KADINLAR İSTEYİNCE YAPIYOR"

Emine Uysal, "Küçük bir dükkandan başladım, şu an işimi büyüttüm. Büyük bir çeyiz mağaza var ve bu çeyiz mağazamın emeğiyle bir ikinci, başka bir konsepte bir iş yeri daha açtım. Bayanlar isteyince yapıyor. Dükkân açamam, yapamam diyordum ki bütün bayanlar böyledir. 'Ben yapamam' demesinler gerçekten insan isteyince yapıyor" dedi.

"ESKİLERİ YENİ MODEL YAPMAYA, KULLANILACAK ŞEKİLDE MODERNİZE HALE GETİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"

Kadın girişimci Emine Uysal son olarak yaptığı işlerden bahsederek, "Burada en çok yaptığımız iş şu an bu eski el işlerini köylerde toplayarak, onları kesip ütüleyip yeni nesil çeyizlerimize taşıyoruz. Artık genç kızlarımız, genç nesillerimiz bunlara pek istekle, arzuyla bakmıyor. Ama biz bunları yeni nesle uyguluyoruz, daha modernize ediyoruz. Günlerimizde salon masalarımızın üstüne örtülecek şekilde kullanılacak şekilde artık bizim mesleğimiz bitmeye yönelik, nesli tükenmiş mesleklerden. Gerçekten iğne ucuyla kuyu kazmak gibi; 24 saat batan bir iğnenin ucuna bakıyoruz, gülünü, dalına, desenini, yaprağını, modelini çıkartmaya çalışıyoruz. Ama şimdiki nesil bu kadar uğraşlarla uğraşmıyor. Bizim mesleğimiz biraz artık tarih olmaya yönelik. Biz de bu tarihi günümüze taşımaya çalışıyoruz. Eskileri yeni model yapmaya, kullanılacak şekilde modernize hale getirmeye uğraşıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır