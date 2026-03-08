FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden gerilim piyasaları da etkiledi. Bayram öncesi bozdurulan altınların son dönemde ikinci el oto pazarına kaydığı öğrenildi. Galerici Mehmet Yılmaz'ın "Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon TL bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir" dediği aktarıldı.

'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var
Hande Dağ

Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve sıcak gelişmeler, piyasalarda temkinli bir ortam yaratırken yatırımcıların yön arayışı da dikkatleri çekiyor. Savaşın ilk günlerinde altında hızlı yükseliş beklentisine karşın, ons altın ve gram altında artış sınırlı kalırken ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi? APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

Altın bozdurup gelenler arttı Piyasada hareketlilik var 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; uzmanlar altındaki artışın sınırlı kalmasının nedeni ile ilgili yeni alımların az, mevcut yatırımcıların da kar satışına yönelmesinden kaynaklı olduğunu belirttiği aktarıldı. Bayram öncesi, altın bozduran bazı yatırımcıların yönünü ikinci el otomobil piyasasına çevirdiği kaydedildi. Kuyumcularda alış taleplerinin beklenen yoğunluğu göstermediği, satış tarafında ise belirgin hareketlilik görüldüğü belirtildi. Gram altındaki yükselişin ılımlı kaldığı, küresel piyasalarda ons altının güvenli liman talebiyle destek bulduğu kaydedildi.

Altın bozdurup gelenler arttı Piyasada hareketlilik var 2

Uzunca bir süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşandığı aktarıldı. Özellikle bayramda memleketine gitmek isteyenlerin, yaza araçlı girmek isteyen ailelerin ve yatırım amaçlı otomobil düşünenlerin galerilere yönelmekte olduğu belirtildi. Talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmediği, yalnızca belirli segmentlerde sınırlı artışların dikkat çektiği vurgulandı.

Altın bozdurup gelenler arttı Piyasada hareketlilik var 3

"ALTIN BOZDURUP GELEN MÜŞTERİ SAYISI ARTTI"

İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz'ın, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirtip şu ifadeleri kullandı aktarıldı: "Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir"

Altın bozdurup gelenler arttı Piyasada hareketlilik var 4

"PEŞİN ÖDEME ORANI ARTTI"

Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren galerici Selim Taşöğüten'in ise talepteki değişime dikkat çektiği belirtildi. Taşöğüten'in, daha önce kredi kullanarak araç almak isteyen müşterilerin ağırlıkta olduğunu, son günlerde ise elinde nakit bulunan alıcıların öne çıktığını belirttiği ve "Peşin ödeme oranı arttı. Bu durum piyasaya güven veriyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlara talep yoğunlaştı" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?
Bankacılık dünyasında kadın çalışan oranı yükseliyorBankacılık dünyasında kadın çalışan oranı yükseliyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.301,06
7.301,96
% 1.68
23:59
Ons Altın / TL
227.061,56
227.143,80
% 1.67
23:59
Ons Altın / USD
5.153,12
5.153,76
% 1.5
23:59
Çeyrek Altın
11.681,69
11.938,71
% 1.68
23:59
Yarım Altın
23.290,37
23.877,42
% 1.68
23:59
Ziynet Altın
46.726,75
47.608,79
% 1.68
23:59
Cumhuriyet Altını
49.538,00
50.278,00
% 1.24
13:07
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın ikinci el araba ikinci el araba fiyatları ikinci el araç ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.