'Altın bozdurup gelenler arttı' Piyasada hareketlilik var

Orta Doğu'da yaşanan gerilim ve sıcak gelişmeler, piyasalarda temkinli bir ortam yaratırken yatırımcıların yön arayışı da dikkatleri çekiyor. Savaşın ilk günlerinde altında hızlı yükseliş beklentisine karşın, ons altın ve gram altında artış sınırlı kalırken ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; uzmanlar altındaki artışın sınırlı kalmasının nedeni ile ilgili yeni alımların az, mevcut yatırımcıların da kar satışına yönelmesinden kaynaklı olduğunu belirttiği aktarıldı. Bayram öncesi, altın bozduran bazı yatırımcıların yönünü ikinci el otomobil piyasasına çevirdiği kaydedildi. Kuyumcularda alış taleplerinin beklenen yoğunluğu göstermediği, satış tarafında ise belirgin hareketlilik görüldüğü belirtildi. Gram altındaki yükselişin ılımlı kaldığı, küresel piyasalarda ons altının güvenli liman talebiyle destek bulduğu kaydedildi.

Uzunca bir süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşandığı aktarıldı. Özellikle bayramda memleketine gitmek isteyenlerin, yaza araçlı girmek isteyen ailelerin ve yatırım amaçlı otomobil düşünenlerin galerilere yönelmekte olduğu belirtildi. Talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmediği, yalnızca belirli segmentlerde sınırlı artışların dikkat çektiği vurgulandı.

"ALTIN BOZDURUP GELEN MÜŞTERİ SAYISI ARTTI"

İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz'ın, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirtip şu ifadeleri kullandı aktarıldı: "Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir"

"PEŞİN ÖDEME ORANI ARTTI"

Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren galerici Selim Taşöğüten'in ise talepteki değişime dikkat çektiği belirtildi. Taşöğüten'in, daha önce kredi kullanarak araç almak isteyen müşterilerin ağırlıkta olduğunu, son günlerde ise elinde nakit bulunan alıcıların öne çıktığını belirttiği ve "Peşin ödeme oranı arttı. Bu durum piyasaya güven veriyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlara talep yoğunlaştı" ifadelerini kullandığı kaydedildi.