Esnaf dükkanını devretti! Elinde kalan tüm ürünleri hediye etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sevilen esnafı Abdullah Birtek, dükkanını devretmesinin ardından elinde kalan 500 öğrenciye yetecek kırtasiye malzemesini bir okula bağışlayarak vefa örneği gösterdi. Birtek "Burada 30 yıllık bir hayat geçti ve artık burayı kapatıp başka bir yerde açacağım. 30 yıllık vefa borcumu ödemek için, dükkânda kalan 500 öğrenciye ait kırtasiye malzemelerini okula götürerek öğrencilere hediye ettim" ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin en işlek noktalarından Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde 30 yıl önce ticarete başlayan Abdullah Birtek, dürüstlüğü ve güvenilir kişiliği sayesinde kısa sürede ilçe sakinlerinin gönlünde taht kurdu. Bir market işletmecisi olmanın ötesine geçen Birtek, 30 yıl boyunca aynı adreste sürdürdüğü esnaflık hayatında, müşterileri ile arasında emsali görülmemiş bir güven ilişkisi tesis etti. İlçe sakinleri, ev anahtarlarını, emanet paralarını ve kargo ile gelen tüm eşyalarını tereddüt etmeden Birtek'e emanet etti.

30 yılın ardından dükkanını devretme kararı alan ve ticari hayatına nokta koyan Birtek, bu anlamlı vedasında da gönülleri bir kez daha fethetti.

İş yerinde kalan yaklaşık 500 öğrenciye yetecek durumdaki kırtasiye malzemelerini özenle poşetleyen Birtek, bu malzemeleri bir okul yönetimine teslim ederek öğrencilere hediye etti.

Abdullah Birtek, bu davranışıyla 30 yıllık esnaflık hayatının vefa borcunu, geleceğin teminatı olan öğrencilere anlamlı bir destekle yerine getirmiş oldu.

Hayatı boyunca doğruluk ve dürüstlükle çalıştığını belirten Abdullah Birtek, "30 yıl önce, ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde dükkânımı açtım. Bu 30 yıl boyunca bölge halkına hizmet verdim ve bu sürede tüm bölge insanının güvenini kazandım. Bu güvene dayanarak insanlar bana anahtarlarını, paralarını ve hatta kargo eşyalarını emanet ediyorlardı. Bazen emanetler bir yıla kadar kalıyordu ve sahipleri geldiği anda kendilerine teslim ediyordum. Burada 30 yıllık bir hayat geçti ve artık burayı kapatıp başka bir yerde açacağım. 30 yıllık vefa borcumu ödemek için, dükkânda kalan 500 öğrenciye ait kırtasiye malzemelerini okula götürerek öğrencilere hediye ettim. İnşallah en güzel günlerde kullanırlar. Allah herkese helal kazançlar nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Esnaf dükkanını devretti! Elinde kalan tüm ürünleri hediye etti 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

