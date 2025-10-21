FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Esnaf rakip oldu fiyatlar düştükçe düştü! 'Pes' demeden durmayacaklar

Amasya'da bir balıkçı ile kasap, sosyal medyada başlayan esprili atışmalarını indirim yarışına dönüştürdü. Vatandaşa kazanç sağlayan rekabet, renkli görüntülerle ilgi çekti. Balıkta bir alana bir bedava kampanyası başlatılırken kasap olan esnaf ise baget tavuğun paketini 80 TL'ye düşürdü.

Esnaf rakip oldu fiyatlar düştükçe düştü! 'Pes' demeden durmayacaklar

"Bıkmadınız mı tavuktan, kuzudan, etten. Mahrum kalır mı insan böyle nimetten?" sözleriyle sosyal medyada videolu paylaşım yapan Balıkçı Turan Aykurt, hamsinin porsiyonunu 200 TL, bir alana bir bedava olan ekmek arası fiyatını ise 150 TL olarak açıkladı. Balıkçının kasaplara sataşmasına kızıp "Ahmet'in sucukları, sevindirir çocukları" ifadeleriyle iddiasını ortaya koyan kasap Ahmet Zengin de kangal sucuğu 500 TL'ye baget tavuğun paketini ise 80 TL'ye düşürdü.

Esnaf rakip oldu fiyatlar düştükçe düştü! Pes demeden durmayacaklar 1

"HAMSİ BOL"

Beyazıtpaşa Mahallesi'ndeki balık restoranında çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp satışların artmasını hedefleyen evli ve 1 çocuk babası balıkçı Turan Aykurt, "Ben balığa indirim başlatınca Ahmet de tavuğa ve sucuğa indirim yaptı. Bu sene hamsi bol. Fiyatlar da uygun. Halkımız yararlanıyor" dedi.

"BU ÇEKİŞME DEVAM EDECEK"

Arkadaşının sosyal medyada kasaplara yönelik sözlerinden alındığını anlatan Hacı İlyas Mahallesi'ndeki 15 yıllık kasap Ahmet Zengin, "Kangal sucuk 800 TL'den 500 TL'ye baget tavuk ise paketi ise 130 TL'den 80 TL'ye düştü. Kampanyamızın devamı da gelecek. Kazanan halkımız olacak. Kim pes ettiğini açıklayana kadar bu çekişme devam edecek" diye konuştu.

Esnaf rakip oldu fiyatlar düştükçe düştü! Pes demeden durmayacaklar 2

İki işletmeden de alışveriş yapan Muammer Gazelci ise "Balıkçı ve tavukçulardan daha fazla indirim bekliyoruz. Halkın daha fazla tüketmesi onlar içinde, halk içinde iyi olur" şeklinde konuştu.
İHAKaynak: İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
balık Esnaf Kasap indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.