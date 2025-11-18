FİNANS

Evden getirip pişiriyorlar, kilosu 2 bin TL'yi buluyor!

Hatay'da babasından devraldığı sabun üretimini 30 yıldır devam ettiren üretici, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında olan ve cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu için mesai yapıyor.

Türkiye'nin en bereketli toprakları olan Hatay'da zeytin ve defne hasadı devam ediyor. Kentte yaşayan üreticiler, hasat ettikleri zeytin ve defneden yağ çıkarmaya başladılar. Hasat edilen yağlar, babasından devraldığı sabun üretimini devam ettiren Özcan Kaya'nın elinde sabuna dönüşüyor. Kara kazanında 30 yıldır mesleğini devam ettiren Kaya'nın ürettiği cilde faydası saymakla bitmeyen zeytinyağlı defne sabunu, bölge halkı başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından rağbet görüyor.

Evden getirip pişiriyorlar, kilosu 2 bin TL yi buluyor! 1

DEFNE SABUNU NASIL YAPILIYOR?

Kuraklığın ve sıcağın defnede verimi düşürdüğünü ifade eden Özcan Kaya, sabunun fiyatında artış olduğunu dile getirerek bu mesleğin babadan kalma olduğunu belirtti. Kaya, sabunun yapıp sürecini şu şekilde anlattı:

"1980 yılında babam yapıyordu. Ben de 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bu mevsimlerde insanlar zeytin ve defne yağını yapıp bana getirirler. Ben yağları pişiririm. Zeytin ve defne yağı koyup, ısıttıktan sonra kostik malzemesini koyuyoruz. Kostiği koyduktan sonra durmadan 40 dakika boyunca karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kalıba döküp 1 saat sonra kesip kalıp haline geliyor"

Evden getirip pişiriyorlar, kilosu 2 bin TL yi buluyor! 2

FİYATINI AÇIKLADI

Sabun fiyatları ile ilgili de bilgi veren Kaya, bu yıl sabun fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirtti ve defne yağının çok bulunmadığını kaydetti. Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Evden getirip pişiriyorlar, kilosu 2 bin TL yi buluyor! 3

"Defne yağının kilosu bin TL ile bin 200 TL arasında değiştiği için bu yıl sabun yapılışı az olur. Defne yağının oranı yüzde 50 olduğu sabunun kilosu bin TL ile bin 250 TL arasında iken defne yağının oranı yüzde 100 olduğunda sabunun kilosu bin 500 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl mahsul çok olduğunu için defne sabunu geçen yıl daha ucuzdu. Bu yıl sıcaklıklar mahsulleri yaktığı için mahsul hiç kalmadı. Kuraklığın etkisiyle fiyatlar arttı. Herkes yağının evinden getirip gözlerinin önünde pişirdiğimiz için bu sabunu kullandıkları zaman memnun oluyorlar. Defne sabunun faydaları; saç dökülmelerine, kepeği önler, cildi besler, kaşıntı, romatizma ve sedef hastalığına birebir iyi geliyor"Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

