Hiçbirini dışarıdan almıyor, topluyor 'Kazanç olarak talep var'

Antalya'nın Alanya ilçesinde Hilmi Özen, marangozluk mesleğini ahşap sanatına dönüştürerek çürümeye yüz tutmuş zeytin ağaçlarını sanat eserine dönüştürüyor. Özen, bir evin altında kurduğu küçük atölyede zeytin ağaçlarını el emeği ürünler haline getiriyor. Özen "Ahşap işi bende 2-3 yıl önce başlamıştı. Yaylada sadece ahşap üzerine bir dükkan açtım. Yaylaya gelen insanların ahşap ilgisini çekiyor. Sonra bu işi genişleteyim dedim. Hem sevdiğim için hem de kazanç olarak bir talep var" dedi.

Uzun yıllardır marangozlukla uğraşan Hilmi Özen, zamanla klasik marangozluk işlerinden ziyade ahşap işçiliğinin kendisini daha mutlu ettiğini fark etti. Özellikle zeytin ağacının dokusu, dayanıklılığı ve kendine has desenlerinden etkilenen Özen, yaylalardan kendi imkanlarıyla getirdiği çürümüş ve kullanılmayan zeytin ağaçlarını atölyesinde işleyerek yeniden değerlendiriyor.

Atölyesinde tamamen el emeğiyle üretim yapan Özen, zeytin ağaçlarından tabaklar, sehpaların üzerine konulan dekoratif süs eşyaları ve çeşitli ahşap ürünler ortaya çıkarıyor.

Üretim sırasında geriye kalan küçük parçaları da değerlendiren Özen, 'hiçbir parça boşa gitmesin' anlayışıyla kaşıklar yaparak ahşabın her parçasını kullanmaya özen gösteriyor.

Ahşapla çalışmanın kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Hilmi Özen, "Askerden geldikten sonra iş ararken iş yeri satılacağını duydum. Bu iş yerini 2000 yılında açtım. O zamanlar ahşap ürünleri çok yaygındı. Çok iyi bir sektördü. Zamanla iş mobilya kısmına döndü. O zamanki aldığım makineleri muhafaza ettim. Belli bir zamana kadar mobilya sektörüne devam ettim. Şartlar zorlaşmaya başladı. Eleman çalıştırma ve eleman bulamama beni eski yaptığım ahşap işine döndürdü" ifadelerini kullandı.

Devamında Özen "Ahşap işi bende 2-3 yıl önce başlamıştı. Yaylada sadece ahşap üzerine bir dükkan açtım. Yaylaya gelen insanların ahşap ilgisini çekiyor. Sonra bu işi genişleteyim dedim. Hem sevdiğim için hem de kazanç olarak bir talep var. Ondan sonra tamamen bu işe yöneldim. Zeytin ağacı çok popüler, oyması çok güzel olduğu için zeytin ağaçlarını kullanıyorum" dedi.

KADINLARIN İLGİSİ ÇOK

Kadınların ahşaba olan ilgisinin çok olduğunu vurgulayan Özen, "Bayan kardeşlerimiz ahşabı daha çok benimsiyor. Yayladaki dükkana geldiklerinde bütün ahşap ürünlerine bakıyorlar. Öneri sunuyorlar. Alanya'da dükkan neden yok diye talep ediyorlar. Ürünlerin hiçbirisini dışarıdan almıyorum. Yaşlı ağaçları ve yolgeçen yerlerdeki kesilen ağaçları bu şekilde topluyorum. Uygun bir şekilde alıyorum, uygun bir şekilde kurutup bu şekilde muhafaza ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya ahşap kazanç
