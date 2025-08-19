Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı

Okulların açılmasına sayılı zaman kaldı, çarşıda pazarda alışveriş telaşı başladı ama bazı fırsatçılar da tam zamanı diyerek fiyatları katladı. Bir defterin maliyetiyle reyondaki etiketi arasındaki fark dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Show Haber'de yer alan habere göre; bazı kırtasiyeciler için o zaman geldi çattı, okul hazırlığını fırsata çevirenler defter fiyatlarını adeta arşa çıkardı. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenci ve velileri tatlı bir telaş sardı. Okul döneminde alınan malzemelerin başındaysa defter geliyor.

Bazı mağazalar ve özellikle bazı kırtasiyelerin koyduğu fiyatlar velilerin hatta meslektaşlarının bile ağzını açık bırakıyor. Bazı kırtasiye ve büyük mağazalarda bu fiyatlar görülünce işin üretim noktası yani fabrikadaki durum merak edildi.

"BİZDEN ÇIKIŞ FİYATLARINA BAKIYORUZ, ANORMAL FİYATLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Üretici Ali Rıza Ustaosmanoğlu "Bizden çıkış fiyatlarına bakıyoruz. Çok absürt anormal fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bunları gördüğümüz zaman biz de şaşırıyoruz. Yani sonuçta bir taraftan üreticiyiz ama bir taraftan da bizim de çocuğumuz var. 24 saatte 100 bin ile 150 bin arasında okul defteri üretimi çıkıyor. Okul defterlerinde çıkış 20 ile 50 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

FABRİKADA 90 TL, İNTERNET FİYATI İSE 649 TL

Fabrikadaki bir planlama defterinin fiyatı 90 TL olurken internete girip bakıldığında ise aynı defterin aynı kalitede olanının fiyatının 649 TL olduğu görüldü.

"VİCDAN MESELESİ BU"

Kırtasiye sahibi Ahmet Gülseren "Vicdan meselesi yani bu vicdan yani nereye kadar kar edeceksiniz? Nereye kadar kazanacaksınız? Bulunduğu lokasyon var, kiralar var, maliyetler var. Kimse karın ne olduğunu bilmiyor artık. Tabii kağıt kalitesi fark edebilir, kapak spiral fark edebilir ama bu bana doğru gelmiyor" dedi.

"BİR KİLİDİN MALİYETİ 3 TL"

Kilitli günlük adıyla satılan başka bir defter ise tam 999 lira 90 kuruşa satılıyor. Fabrikadaki üreticiye "Kilitli diye fiyat bu kadar fark edebilir mi?" diye sorulduğunda ise yanıt "Bir kilidin maliyeti 3 TL" oldu.