FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala pek çok öğrenci ve velide okul hazırlığı telaşı başladı. Ancak bazı yerlerde, okul alışverişinin olmazsa olmazı olan defterlerin dudak uçuklatan fiyatlara satıldığı görüldü. Defterin maliyetiyle reyondaki etiket fiyatı arasındaki fark ise şaşkınlık yarattı. Özellikle fabrikadaki fiyatı 90 TL olan bir ürünün internette 649 TL'ye satılması dikkat çekti.

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı
Hande Dağ

Okulların açılmasına sayılı zaman kaldı, çarşıda pazarda alışveriş telaşı başladı ama bazı fırsatçılar da tam zamanı diyerek fiyatları katladı. Bir defterin maliyetiyle reyondaki etiketi arasındaki fark dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Show Haber'de yer alan habere göre; bazı kırtasiyeciler için o zaman geldi çattı, okul hazırlığını fırsata çevirenler defter fiyatlarını adeta arşa çıkardı. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken öğrenci ve velileri tatlı bir telaş sardı. Okul döneminde alınan malzemelerin başındaysa defter geliyor.

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı 1

Bazı mağazalar ve özellikle bazı kırtasiyelerin koyduğu fiyatlar velilerin hatta meslektaşlarının bile ağzını açık bırakıyor. Bazı kırtasiye ve büyük mağazalarda bu fiyatlar görülünce işin üretim noktası yani fabrikadaki durum merak edildi.

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı 2

"BİZDEN ÇIKIŞ FİYATLARINA BAKIYORUZ, ANORMAL FİYATLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Üretici Ali Rıza Ustaosmanoğlu "Bizden çıkış fiyatlarına bakıyoruz. Çok absürt anormal fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bunları gördüğümüz zaman biz de şaşırıyoruz. Yani sonuçta bir taraftan üreticiyiz ama bir taraftan da bizim de çocuğumuz var. 24 saatte 100 bin ile 150 bin arasında okul defteri üretimi çıkıyor. Okul defterlerinde çıkış 20 ile 50 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı 3

FABRİKADA 90 TL, İNTERNET FİYATI İSE 649 TL

Fabrikadaki bir planlama defterinin fiyatı 90 TL olurken internete girip bakıldığında ise aynı defterin aynı kalitede olanının fiyatının 649 TL olduğu görüldü.

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı 4

"VİCDAN MESELESİ BU"

Kırtasiye sahibi Ahmet Gülseren "Vicdan meselesi yani bu vicdan yani nereye kadar kar edeceksiniz? Nereye kadar kazanacaksınız? Bulunduğu lokasyon var, kiralar var, maliyetler var. Kimse karın ne olduğunu bilmiyor artık. Tabii kağıt kalitesi fark edebilir, kapak spiral fark edebilir ama bu bana doğru gelmiyor" dedi.

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı 5

"BİR KİLİDİN MALİYETİ 3 TL"

Kilitli günlük adıyla satılan başka bir defter ise tam 999 lira 90 kuruşa satılıyor. Fabrikadaki üreticiye "Kilitli diye fiyat bu kadar fark edebilir mi?" diye sorulduğunda ise yanıt "Bir kilidin maliyeti 3 TL" oldu.

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Fiyatlar meslektaşlarının da ağzını açık bıraktı 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
S&P, ABD'nin kredi notunu teyit ettiS&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacakAraç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Anahtar Kelimeler:
fabrika kırtasiye defter fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Sessiz sedasız geldi

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.