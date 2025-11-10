Faydasını bilen alıyor! Tanesi 60 TL ile 100 TL arasında değişiyor

Geçmiş yıllarda vücut sağlığı açısından iyi olduğuna inanıldığı için daha çok yaşlı kadınların ayaklarına ve kollarına taktıkları bakır bileklikler günümüzde yeniden ilgi görmeye başladı. Gaziantep'te tecrübeli ustalar tarafından üretilen el emeği göz nuru bakır bileklikler göz kamaştırıyor. Doğal şifayı, zarif tasarımları ve kullanım alanlarını bir araya getiren bakır bileklikler, günümüzde hem erkekler hem de kadınlar tarafından takı olarak kullanılıyor.

DAHA ÇOK KADINLAR KULLANIYOR

Bakır ustaların elinde sanata dönüşen, her biri ince işçilikle işlenen el emeği göz nuru bileklikleri daha çok ise kadınlar takı olarak kullanıyor. Kentteki birçok bakır atölyesinde ustalar tarafından üretilen ve vitrinde sergilenen bakır bileklikler, göz kamaştırıyor.

Erkek ve kadın ayrımı olmadan kullanılan bakır bilezikler, geçmişten bugüne kadar stres ve romatizma gibi birçok hastalığa faydası olduğu için yoğun rağbet görüyor. Bakır bileklik ve bilezikler diğer takılara göre uygun olmasıyla da dikkat çekiyor. Hemen hemen her dükkanda bakır bileklikler 60 ila 100 TL arasında satılıyor.

67 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR!

Tarihi Gaziantep Kalesi'nin yanında bulunan atölyesinde 67 yıldır bakır işlemeciliği yapan 74 yaşındaki Ali Kıratlı, bakır bilekliklerin geçmişten kalan geleneksel bir takı olduğunu söyledi. Bakır bilezik ve bilekliklerin eklem ağrılarının giderilmesine katkı sağladığını ve romatizma hastalığına da iyi geldiğini belirten Kıratlı, daha önce yaşlı kadınların daha çok kullandığı sade düz bakır bilezik ve bilekleri motiflendirilerek genç nesillerin de kullanabileceği hale getirdiklerini ifade etti.

FAYDASINI BİLEN ALIYOR

Bakır bilezik ve bileklerin son yıllarda yeniden popüler hale geldiğini bildiren Kıratlı, "Bakır bileklik ve bilezikler faydalıdır. Eski ustalarımız bakır bilezik yaparlardı. Bakırcılık mesleğinin de Ermeni mesleği olduğunu söylerlerdi. Ermeniler zamanında kadınların, erkeklerin ve yaşlıların hepsi ayak ve ellerine bakır takarlarmış. Bakır vücut sağlığı açısından faydalı olduğu söylenir. Gerçekten bakır insan sağlığı için faydalıdır. Bakır bileklikler yeniden moda oldu. Önceleri sadece kadınlar bakır bileklik kullanırdı. Fakat artık bayanlar, erkekler yani herkes alıyor. Bakır insanın vücuduna faydalı olduğu için faydasını bilen alıyor" dedi.

Eklem ağrısı ve romatizma gibi hastalıklara iyi geldiği için bakır bileklik kullandığını ifade eden Beyhan Özdemir isimli vatandaş ise herkese de tavsiye ettiğini söyledi. Takı takmayı sevdiğini belirten Candan Ekiztaş da daha çok doğal ve zarif takıların hoşuna gittiğini ve bakır bilekliklere ilgi duyduğunu ifade etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır