Fiyatı 2,5 milyon TL! Her ilden almaya gelen var 'Esnaf sayısıyla yükseldi! Talep artıyor'

Samsun, Terme Türkiye’nin dört bir yanından minibüs almak isteyenlerin uğrak noktası oldu. 40 yılı aşkın otomotiv geleneğiyle ilçe, ticari araç dizaynı ve dönüşümünde ülke çapında sektörün öncülerinden biri haline geldi. Terme Oto Galericiler Kooperatif Başkanı Osman Cengiz "Esnaf sayısı arttıkça potansiyel yükseldi. Türkiye'nin tüm illerinden minibüs almaya gelen var. Fiyatlar 500 bin TL - 2,5 milyon TL arasında değişiyor" derken esnaf Basri Moral "Talep her geçen gün artıyor" şeklinde konuştu.

Sadece Karadeniz Bölgesi’nde değil, Türkiye genelinde ticari minibüs alanında adından söz ettiren Samsun’un Terme ilçesi, özellikle panelvan ve transit tipi araçların minibüse dönüştürülmesinde uzmanlaşan esnafıyla dikkat çekiyor.

İlçedeki sanayi ve galericilik sektörü, her yıl artan taleple birlikte ülkenin dört bir yanından alıcıların ilgisini çekiyor.

"TÜRKİYE’NİN BÜTÜN İLLERİNDEN MİNİBÜS ALMAYA GELENLER VAR"

Terme Oto Galericiler Kooperatif Başkanı Osman Cengiz, "Terme’de galericilik 1970’li yıllardan beri yapılıyor. 1985 yılından sonra biz de devam ettiriyoruz. Bu gelenek Osman Altun isimli arkadaşımızla başladı. Gündoğdu Mahallesi’nde aynı mesleği yapan dolmuşçu kökenli esnafın güveniyle bu iş büyüdü. Sanayideki ustalarımızın bilgi ve tecrübesi sayesinde müşteriye güven verildi. Esnaf sayısı arttıkça potansiyel de yükseldi. Türkiye’de bu işi yapan sayılı ilçeler arasındayız ve gelişmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin bütün illerinden minibüs almaya gelenler var. Şu anda fiyatlar 500 bin TL ile 2,5 milyon TL arasında değişiyor" dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZİN NEREDEYSE TAMAMI İL DIŞINDAN GELİYOR"

Terme’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Samet Ayan ise, "Otomotiv sektörü Terme’ye ve Samsun’a ciddi katma değer sağlıyor. Bu şehir ticari minibüs sektöründe Türkiye genelinde bilinen bir yer haline geldi. Yaklaşık 40 yıldır bu alanda yetişmiş çok sayıda esnaf var. Sektörde dürüstlük ve kalite ön planda tutuluyor. Müşterilerimizin neredeyse tamamı il dışından geliyor. Biz sıfır araçlarda iç ve üst dizayn yapıyoruz, birçok arkadaşımız da kamyonet ve panelvanları minibüse dönüştürüyor. Burada araçların tüm bakımları A’dan Z’ye yapılabiliyor. Kaliteye verilen önem, ilçede güçlü bir pazarın oluşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

"BABAM BAŞLATTI, ŞİMDİ BEN SÜRDÜRÜYORUM"

İlçede ikinci kuşak olarak sektörde yer alan Basri Moral de, "Babam bu işe 1992 yılında başladı. Ben de 2008’de liseyi bitirdikten sonra devraldım. Transit araçlara talep her geçen gün artıyor. O dönem babamlar ortak olarak yaparken, kazanç artınca her biri kendi galerisini açtı. Bu şekilde Terme’de sayıları çoğaldı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’dan çok talep alıyoruz. Fiyatlar şu anda 500 bin TL ile 2,5 milyon TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Terme’ye gelenlerin sanayi bölgesine adım attığında her yerde minibüs gördüğünü belirten esnaf, ilçenin bu sektördeki başarısının tesadüf olmadığını vurguluyor.

Usta ellerde yenilenen ve dizayn edilen araçlar Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Terme artık yalnızca Samsun’un değil, Türkiye’nin minibüs satış merkezi haline gelmiş durumda. (İHA)

