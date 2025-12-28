FİNANS

Gece 3'te bile sattığı oldu: Kilosu 5500 TL 'Talep arttı'

Kayseri'de yaz meyveleri erik ve kirazın kilo fiyatı 3000-5500 TL arasında değişiyor. Kışın yurt dışından getirilen mevsim dışı meyveler, özellikle aşeren hamilelerce tüketiliyor. Manav Ekrem Kanarya "Tane, paket ve kiloyla satılanlar var. En fazla eriğe talep var. Bunun yanında kiraz çok tercih ediliyor. Yaz meyvesi eriğin kilosu 5500 TL. 3 adet erik 300 TL’den satılıyor. Kirazın kilosu 3000 TL. 5 adet paketli kiraz 195 TL" dedi. Kanarya gece 3'te bile aşeren müşterisine erik verdiğini söyledi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de, yaz mevsimi meyvelerinden erik ve kiraz, talep üzerine tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle hamile kadınlar ile çocuklar ve yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilogram fiyatı, 3 bin ile 5 bin 500 TL arasında değişiyor.

Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyveleri, genellikle hamile kadınlar tarafından alınıyor.

Kilogram fiyatı 5 bin 500 lira olan erik ve 3 bin TL'den satılan kiraz genellikle tane olarak alınarak tüketiliyor.

"GENELLİKLE HAMİLE OLUP BU MEYVEYİ AŞERENLER TARAFINDAN TALEP OLUYOR"

Manav Ekrem Kanarya, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da havalar soğuyunca yaz meyvelerine talep arttı. Genellikle hamile olup bu meyveyi aşerenler tarafından talep oluyor. Tane, paket ve kilo ile satılanlar var. En fazla eriğe talep var. Bunun yanında da kiraz çok tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Fiyatları da veren Ekrem Kanarya "Yaz meyvesi eriğin kilosu 5 bin 500 TL. 3 adet erik 300 TL’den satılıyor. Kirazın kilosu 3 bin TL. 5 adet paketli kiraz fiyatı ise 195 TL. Bu ürünler yurt dışından geldiği için fiyatları pahalı oluyor" dedi.

"GECE 3’TE BİLE AŞEREN MÜŞTERİMİZE ERİK VERDİK"

Kanarya, "Aşerme durumunda anlık ya da saatlik talepler oluyor. Bu yüzden biz işletmemizi gece geç saatlerde de açarak müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Gece 3’te bile aşeren bir müşterimize erik verdik” diye konuştu.

"KIŞ DÖNEMİNDE YAZ ÜRÜNLERİNİN BULUNMASI ZOR"

Kanarya, Türkiye’nin her yerinden kendileri ile iletişime geçildiğini de söyledi.

Kanarya, “Kargo ile Türkiye’nin her yerinden sipariş alıyoruz. Kış döneminde yaz ürünlerinin bulunması çok zor. Her yıl biz bu ürünleri temin ettiğimiz için artık tanınıyoruz. Bu yüzden insanlar tedarik edemedikleri ürün olduğu zaman bizlere ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

"1-2 ADET ALSALAR BİLE ONLARA YETİYOR"

Devamında Kanarya "Bizim geç saatlerde de olsa onlara yardımcı olmamız da hoşlarına gidiyor. Güzel tepkiler alıyoruz. Yazın kilolarca alabilecekleri bir ürünü şu an 1-2 adet alsalar bile onlara yetiyor. Bu durum da bize onur kaynağı oluyor” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

