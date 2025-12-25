FİNANS

Babasıyla tartışıp sıfırdan başladı 'Memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım'

Yozgat'ta yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Tamer, 40 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Babasıyla tartıştıktan sonra vadeli koyun ve kuzu alarak hayvancılığa başlayıp yıllar içinde sürüsünü büyüten Tamer, zorlu kış şartlarına rağmen sürüsünü yaylıma çıkarıyor. "Babam koyunları yayladan indirdiğim için kızdı, beni evden kovdu. Ondan sonra ben ayrıldım, sıfırdan başladım" diyen Tamer "Masa başında memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan İbrahim Tamer, çocuk yaşlarında baba mesleği olan hayvancılıkla ilgilenmeye başladı. Sürüye çobanlık yapan Tamer, 1996'da babasıyla tartıştı ve yollarını ayırdı. İbrahim Tamer sonrasında sıfırdan başlamak isteyip vade ile koyun ve kuzu satın aldı. Zaman içinde sürüsündeki hayvan sayısını artıran Tamer, yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvan sahibi oldu. Kış şartlarına rağmen sürüsünün peşinden ayrılmayan Tamer, hayvancılıkla uğraşan kişilere sağlanan destekler için teşekkür etti.

Babasıyla tartışıp sıfırdan başladı Memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım

"BABAM KOYUNLARI YAYLADAN İNDİRDİĞİM İÇİN KIZDI, BENİ EVDEN KOVDU! AYRILDIM, SIFIRDAN BAŞLADIM"

Baba mesleği olan hayvancılığı yıllardır aynı heyecanla sürdüren İbrahim Tamer, 12 kardeş olduklarını ve hepsinin de tarımla uğraştığını söyledi.

Babasıyla tartışıp sıfırdan başladı Memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım

Tamer "1996 yılında dağda yaylaya gelmiştik. Çobanımızla koyun otlatıyorduk. Ben babamın koyunlarını aldım, ovaya indirdim. Babam da koyunları yayladan indirdiğim için kızdı, beni evden kovdu. Ondan sonra ben ayrıldım, sıfırdan başladım. Vadeli koyun, kuzu aldım. Bugünlere geldik. Bu işte eğlence merkezlerine, kumar sitelerine dalmazsanız para kazanırsınız. Hayvanı bırakıp eğlence merkezlerinde gezersen para kazanamazsın" dedi.

Babasıyla tartışıp sıfırdan başladı Memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım

"MASA BAŞINDA MEMUR OLSAYDIM BU KADAR PARA KAZANAMAZDIM"

İbrahim Tamer, hayvancılıkla uğraşan kişilere sağlanan destekleri geçmiş ile de kıyasladı.

Tamer, "Şimdiki devletin verdiği kredileri bize verseler daha çok zengin olurduk. Yüzde 45 faizle kredi çekiyorduk hayvancılıkta. Şimdi devlet 20-24 yaşında traktör, koyun, ahır desteği veriyor. Masa başında memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım. Rahatım, sıhhatliyim, hastalığım yok, derdim yok. Yürüyorum, geziyorum, stresim yok. Bu işten zevk alarak yapıyorum. Tarımı, hayvancılığı seviyorum. 2-3 bin dönüm yer ekip biçiyorum. Hayvancılık evdeki çocuğa benzer. Bakarsan olur bakmazsan olmaz. İlacını, iğnesini ben yaparım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

