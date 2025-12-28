FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'İşçilik yapıyordum, şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum' Yurt dışına satıyor

Gaziantep'te demir ustaları tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen kebap şişleri, Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın 15 ülkesine ihraç ediliyor. Baba mesleğini devam ettiren ve "Ağabeyim vefat edene kadar ben işçilik yapıyordum. İşçilikten Allah'a şükür şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum" diyen ustalardan Gökmen Gürban ürettiği kebap şişlerini Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da birçok ülkesine gönderiyor.

'İşçilik yapıyordum, şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum' Yurt dışına satıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bir asır önce dedesinin açtığı küçük dükkanda babasından sonra kalan son ustalardan olan 53 yaşındaki Gökmen Gürban, örsün üzerindeki demire çekiçle vurarak şekil verip ürettiği kebap şişlerini Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da birçok ülkesine gönderiyor. Çeşitli boy ve ebatlarda üretilen şişler, ülke genelindeki kentlere satılıyor. Türüne göre değişen kebap şişleri, Avrupa'nın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım' Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

İşçilik yapıyordum, şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum Yurt dışına satıyor 1

Henüz 6 yaşındayken mesleğe adım atan Gürban, 10 yaşındayken babası vefat etti. Ağabeyi ile birlikte babasının mesleğini sürdürmeye karar veren ve 42 yıldır baba mesleği sayesinde geçimini sağlayan Gürban, babasının dükkanında gördüğü şişlerden etkilenerek üretime yöneldi. Yerli malzemelerle başladığı serüvenle 4 yıl içinde yurt dışına açılan Gürban, 23 yaşında ilk ihracatını gerçekleştirdi. Baba mesleğini gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle devam ettiren, 200 derecede erittiği demirleri çekiç ve örs yardımı ile şekil vererek kebap şişi üretimini sürdüren Gürban, kızgın ateşle birlikte 120 dereceye kadar yükselen sıcaklık karşısında el yapımı kebap şişi yaparak ekmeğini kazanıyor.

İşçilik yapıyordum, şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum Yurt dışına satıyor 2

Örsün üzerindeki demire çekiçle vurarak şekil verip ürettiği çeşit çeşit kebap şişlerini Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de gönderen Gürban, demirden 42 yıldır şiş üretimi yaptığını söyledi.

İşçilik yapıyordum, şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum Yurt dışına satıyor 3

"AĞABEYİM VEFAT EDENE KADAR BEN İŞÇİLİK YAPIYORDUM! İŞÇİLİKTEN ALLAH'A ŞÜKÜR ŞU ANDA BU DÜKKANI ÇALIŞTIRIYORUM"

Mesleğe 6 yaşındayken başladığını belirten Gürban, "Henüz 6 yaşındayken bu çarşının içine girdim. 10 yaşında babam vefat etti. Babam öldükten sonra ağabeyimle beraber bu işi yapmaya başladık. 42 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Babamın zamanında biz çilingirdik. Kebap şişi fazla yapmazdık. Eski köy anahtarları, fıstık kıracağı ve çeşitli demir malzemeler yapardık. O dönem babamın yanında hemen hemen 5-6 tane kalfa çalışırdı. Biz tabi babamın yanında babamın mesleğini icra edemedik. Çünkü babam erken yaşta vefat etti. Ağabeyimle birlikte bir müddet sıcak çilingir işine devam ettik. Ağabeyimle beraber çalıştık, olmadı ve tekrar baba mesleğine döndük. Baba mesleğine dönünce de kendi işimizi yapmaya çalıştık. Ağabeyimle beraber yola çıktık ve mesleğe ağabeyimle beraber devam ettik. Ağabeyim vefat edene kadar ben işçilik yapıyordum. İşçilikten Allah'a şükür şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum" dedi.

İşçilik yapıyordum, şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum Yurt dışına satıyor 4

El emeği ile demir döven ustaların azaldığını belirten Gürban, "Allah elimizden almadığı müddetçe bu mesleği ölümüz bile olsa yaparız. 2014'te dükkanı ben devir aldım. 11 senedir dükkanı çalıştırıyorum. Ağırlıklı olarak kebap şişi yapıyorum. Kebap şişleri, lokanta şişleri ve ev şişleri yapıyoruz. Ben genelde kebap şişi yapıyorum" şeklinde konuştu.

İşçilik yapıyordum, şu anda bu dükkanı çalıştırıyorum Yurt dışına satıyor 5

"GENELLİKLE YURT DIŞI AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUM"

Ürettiği kebap şişlerini Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa'daki müşterilerine de gönderdiğini bildiren Gürban, "Genellikle yurt dışı ağırlıklı çalışıyorum. Fakat İstanbul, İzmir, Aydın, Samsun ve çevre illerdeki illerimize kebap şişi gönderiyorum. Yurt dışında da Almanya, Belçika ve İngiltere gibi birçok ülkeye gönderiyorum. İstek üzerine şiş yapıp gönderiyorum. Kebap şişleri talep üzerine yapıp gönderdiğim şişler. Şişlerimizi yurt dışındaki 15-20 ülkeye gönderiyoruz" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ilde otopark fiyatlarına zam: Yeni tarife belli olduBir ilde otopark fiyatlarına zam: Yeni tarife belli oldu
Anne, iki kızına da mesleği öğretti 'Birlikte çalışıyoruz'Anne, iki kızına da mesleği öğretti 'Birlikte çalışıyoruz'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep İhracat kebap üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.