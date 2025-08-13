FİNANS

'Geçen yıl para kazanan üretimi artırıyor' Planlama eksikliği fiyatları vurdu

Türkiye'de tarım sektöründe yaşanan arz-talep dengesizliği, bu yıl Samsun'un Bafra Ovası'nda kavun ve karpuz üreticilerini olumsuz etkiledi. Geçen yıl iyi kazandıran ürünlere yönelim, bu yıl aşırı üretime ve fiyat düşüşlerine neden oldu. Bafra Sebze Hali esnaflarından Mesut Gün ""İnsanlar geçen yıl karpuzdan para kazandıysa, bu yıl üretimi artırıyor. Bu da arz fazlasına neden oluyor. Bu durumda ya fiyat çok düşer ya da ürün elde kalır" dedi.

Tarımda planlama eksikliği fiyatları vurdu! Bafra Ovası'nda kavun-karpuz hasadı devam ederken, fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmüyor.

TARLADA 2 TL, MARKETLERDE 8,5 TL

Karpuz tarlada 2 TL, komisyoncuda ise 2,5 TL'den alıcı buluyor. Kavunun tarladaki fiyatı 9 TL iken, komisyoncuda 10 TL'ye satılıyor. Market raflarında ise karpuz 7,5 ile 8,5 TL'den, kavun ise 20-25 TL arasında yer alıyor. Bafralı üreticiler, bu sene ürünün bol olduğunu ve para etmediğini söyledi.

Bafra Sebze Hali esnaflarından Mesut Gün, fiyat dalgalanmalarının tarımdaki planlama eksikliğinden kaynaklandığını savundu. Gün, "Fiyatlar tamamen arz-talep dengesiyle alakalı. 15-20 gün önce Bafra Ovası'nda karpuz hasadı başladı. Fiyatlar tarlada 2 TL" dedi.

"PLANLAMA EKSİKLİĞİ VE ARZ FAZLASI BÜYÜK SORUN"

Mesut Gün, Türkiye tarımının en büyük sorunlarından birinin planlama eksikliği olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar geçen yıl karpuzdan para kazandıysa, bu yıl üretimi artırıyor. Bu da arz fazlasına neden oluyor. Bu durumda ya fiyat çok düşer ya da ürün elde kalır" ifadelerini kullandı.

Gün, bu sorunun çözümü için ihracat pazarlarının genişletilmesi ve kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

