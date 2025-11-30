FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok

Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce'de, palamutun Gürcistan kıyılarına göç etmesiyle birlikte tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Düzce'de balıkçılık yapan Muhammet Özer "Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor" ifadelerini kullandı.

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok

Balık sezonunun devam ettiği Batı Karadeniz'de, hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık çeşitliliği de değişti. Sezon başında yoğun ilgi gören palamutun azalması üzerine balıkçı tezgahlarında hamsi yoğunluğu başladı. Karadeniz'de avlanan bol miktardaki hamsi, taze ve iri yapısıyla vatandaşlardan rağbet görüyor.

Gürcistan a kaçtı Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Odasında hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor Odasında hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor

"PALAMUT GÜRCİSTAN'A KAÇTI"

Düzce'de balıkçılık yapan Muhammet Özer, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığını söyledi.

Gürcistan a kaçtı Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok 2

Palamutun rotasını değiştirdiğini ifade eden Özer, "Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük taze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz" dedi.

Gürcistan a kaçtı Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Buraya yazıyorum' Mert Başaran tarih verdi 'İhtimal çok yüksek' 'Buraya yazıyorum' Mert Başaran tarih verdi 'İhtimal çok yüksek'

"HAMSİ BOLLUĞU YAŞANIYOR"

Özer, sofraların şenlenmesi için hamsiyi günlük ve taze olarak satışa sunduklarını dile getirdi.

Gürcistan a kaçtı Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok 4

Devamında Özer, "Tezgahlarımızda bol bol hamsi yer alıyor. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkları da tezgahımızda bulunduruyoruz. Henüz çinekop ve zargana görülmedi" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem Bakanlık harekete geçti: Yasaklanıyor! Kafe ve restoranlarda yeni dönem

Gürcistan a kaçtı Tezgahlarda yoğunluk başladı, rağbet çok 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fed faiz indirimi beklentileri arttı: Gümüş rekor tazelediFed faiz indirimi beklentileri arttı: Gümüş rekor tazeledi
Odasında hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyorOdasında hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor

Anahtar Kelimeler:
hamsi palamut Düzce Gürcistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.