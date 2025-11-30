FİNANS

Odasında hobi olarak başladı, 350 TL'ye satıyor: Alan kullanmaya kıyamıyor

Eskişehir'de evinin bir odasını atölyeye çeviren Rabia Çelik, kendi tasarımı olan kalıplarla ürettiği mumları açtığı stantta sergiliyor. Çelik'in 3D yazıcı desteğiyle hazırladığı estetik mumlar, görselliğiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Fiyatların, modelin işçiliğine göre ortalama 75 TL'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıktığını aktaran Çelik, "İnsanlar tasarımların güzelliğini görünce genellikle 'Bunları nasıl yakacağız, kıyamayız' şeklinde tepkiler veriyorlar" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Rabia Çelik, dört yıl önce hobi olarak başladığı mum yapımını zamanla geliştirerek profesyonel bir uğraş haline getirdi. Evinin bir odasını üretim atölyesine dönüştüren Çelik, burada hazırladığı farklı renk ve desenlerdeki dekoratif mumları açtığı stantta sergiliyor. Göze hitap eden formları ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken el yapımı mumlar, hem yerli vatandaşlardan hem de kenti gezmeye gelen turistlerden ilgi görüyor.

"KALIPLARI 3D YAZICI YARDIMIYLA KENDİM YAPIYORUM"

Rabia Çelik, standart modellerin dışına çıkarak göze hoş gelen şekiller üretmeye odaklandığını belirtti.

Çelik, "Piyasadaki standart ürünlerden farklılaşmak adına kalıpların büyük kısmını 3D yazıcı yardımıyla kendim üretiyorum. Bu modelleri başka yerde bulmak zor. Ham madde olarak organik soya mumu kullanıyorum. Ancak ürünlerin kalıptan çıkarken kırılmasını önlemek ve dayanıklılığını artırmak için karışıma yüzde 10 oranında parafin ekliyorum. Tasarımlarımda estetiği ön planda tutuyorum." dedi.

"VATANDAŞLAR YAKMAYA KIYAMIYOR"

Çelik, mumlara gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Devamında Çelik, "Stantta vatandaşların ve turistlerin ilgisi oldukça yoğun oluyor. İnsanlar tasarımların güzelliğini görünce genellikle 'Bunları nasıl yakacağız, kıyamayız' şeklinde tepkiler veriyorlar. Ürünler dekoratif bir obje gibi dursa da yakıldığında içindeki sedefler sayesinde çok hoş bir renk geçişi ve parıltı ortaya çıkıyor. Fiyatlarımız ise modelin işçiliğine göre ortalama 75 TL'den başlayıp 350 TL'ye kadar çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

