FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Halıda 650 bin TL'lik altın buldu! Bir servet çıktı, ikramiye geldi

Adana'da halı yıkama işletmesi çalışanı, müşterisinin halısının içinden bulduğu 650 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti. Dürüstlüğüyle takdir toplayan çalışan Mehmet Reşit Erkek, iş yeri sahibi tarafından haftalık ikramiyeyle ödüllendirildi. İş yeri sahibi Seyfettin Altun "Çalışanıma bu hareketinde ödülü bu hafta çift haftalık vermeyi düşünüyorum" dedi.

Halıda 650 bin TL'lik altın buldu! Bir servet çıktı, ikramiye geldi

Adana'da halı yıkama firmasında çalışan 32 yaşındaki Mehmet Reşit Erkek, kadın bir müşterisinden yıkamak için halılarını teslim aldı. Başka bir adresten halı almak için hareket eden Erkek, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu fark etti.

Halıda 650 bin TL lik altın buldu! Bir servet çıktı, ikramiye geldi 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

MÜŞTERİ HEM DUYGULANDI HEM DE TEŞEKKÜR ETTİ

Cüzdanı açan Mehmet Erkek, içerisinde yaklaşık 650 bin TL değerinde altın bulduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen iş yeri sahibi Seyfettin Altun'u (40) arayarak durumu bildirdi. Altun ve Erkek, müşteriye ulaşıp altın dolu cüzdanı eksiksiz şekilde teslim etti. Müşteri ise hem duygulandı hem de teşekkür ederek iki çalışana helallik verdi.

Halıda 650 bin TL lik altın buldu! Bir servet çıktı, ikramiye geldi 2

Mynet Anket Bu davranış hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Takdir edilmeli
Maddi olarak ödüllendirilmeli
Örnek teşkil edecek bir davranış
Fikrim yok
Bu anket 11 saat 53 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

"HARAMDAN UZAK DURDU, DOĞRU YOLU TERCİH ETTİ"

İş yeri sahibi Altun, çalışanının örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "10 yıldır bu sektördeyiz, bugün başımızdan böyle farklı bir olay geçti. Halının renginden ötürü farklı rengi dikkat edip baktığında cüzdanı gördü. Elemanım cüzdanı açtığında altınlarla karşılaştı. Adetleri sayıp müşteriye, sayarak teslim ettik. Karşı taraf da bu durumdan çok memnun kaldı. Müşterimizin hoşuna gitti, duasını aldık. Güvenli bir firmayız, kimsenin altınına tenezzül edecek değiliz. Bizim buraya ne gelirse teslim etmekle hükümlüyüz. Çalışanıma bu hareketinde ödülü bu hafta çift haftalık vermeyi düşünüyorum. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ettik. Devamını diliyoruz, inşallah hep böyle haramdan uzak doğru yolu tercih edeceğini umuyoruz" dedi.

Halıda 650 bin TL lik altın buldu! Bir servet çıktı, ikramiye geldi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim' Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

"ALTINLARI GÖRÜNCE HEMEN SAHİBİNE ULAŞTIK"

Altınları bulan Mehmet Reşit Erkek, "Halıları alıp arabaya koyduk, isimlerini halının üzerine yazdık. Başka bir adrese gittim sonra, kapıyı açtığımda halının içinde bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı açtığımda altınları gördüm. Hemen fabrikaya geldim. Bu halının içinden bunların çıktığını söyledim. Hanımefendiye ulaştık. Herhangi bir değerli eşyanızı unutup halının içinde mi bıraktınız diye sordum. Altın diye cevap verdi, mor bir cüzdan da olduğunu söyledi. Biz de apar topar gittik ve altınlarını teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğimizde çok tedirgin ve şoktaydı, bir üzüntü ile sevinç vardı. Altınları sayılı şekilde aldılar, ‘Allah razı olsun' dedi o bize yeterlidir" diye konuştu. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varil fiyatıBrent petrolün varil fiyatı
Boğaz'daki yalı satışa çıktı! En iyi semtte 350 tane ev alınırBoğaz'daki yalı satışa çıktı! En iyi semtte 350 tane ev alınır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.714,98
5.715,75
% 0.32
09:37
Ons Altın / TL
177.856,51
177.912,17
% 0.38
09:52
Ons Altın / USD
4.209,90
4.210,46
% 0.34
09:52
Çeyrek Altın
9.143,97
9.345,24
% 0.32
09:37
Yarım Altın
18.230,80
18.690,49
% 0.32
09:37
Ziynet Altın
36.575,90
37.266,66
% 0.32
09:37
Cumhuriyet Altını
38.545,00
39.127,00
% -0.06
15:21
Anahtar Kelimeler:
Altın halı ikramiye ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.