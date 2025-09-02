Her yıl farklı illerde kiralayıp yapıyorlar! 'Kazancımız bu şekilde giderse yine geliriz' Talep yüksek

Siverek ilçesinden yaklaşık 5 ay önce kente gelen ve 21 kişiden oluşan 4 aile, Ataşehir Mahallesi'nde kiraladıkları yaklaşık 50'şer dönüm tarlada domates, biber ve patlıcan ekimi yaptı.

Kiraladıkları tarlaların yanı başında kurdukları çadırlarda kalan aileler, hasat ettikleri ürünleri Elazığ ve çevre iller ile Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi büyükşehirlere hem perakende hem de toptan pazarlıyor.

Her yıl farklı illerde kiraladıkları tarlalarda üretim yapan Siverekli aileler, bu yıl ilk defa geldikleri Elazığ'da yetiştirdikleri sebzelerin kalitesi ve veriminden memnun.

Sebze hasadı için Elazığ'dan da mevsimlik işçi tutan aileler, üretime ve istihdama katkı sağlıyor.

"BU YIL HASAT ŞÜKÜR İYİ GİDİYOR"

Sebze yetiştiricisi Süleyman Al, AA muhabirine, her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çeşitli illerde sebze yetiştirdiklerini, bu yıl ilk defa Elazığ'a geldiklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce sebze hasadına başladıklarını ifade eden Al, "Gurbette olmak biraz zor, birkaç ay evimizden uzakta kalıyoruz. Sürekli tarla işleri yapıyoruz. Bu yıl hasat şükür iyi gidiyor." dedi.

Maide Al ise 4 çocuk annesi olduğunu, her yıl eşiyle gurbette kiraladıkları tarlalarda sebze yetiştiriciliği yaptıklarını dile getirdi.

Kendilerine kalmaları için konteyner önerilmesine rağmen alıştıkları için sebze yetiştirdikleri tarlaların yanı başında kurdukları çadırlarda yaşamayı tercih ettiklerini belirten Al, şunları söyledi:

"Geçen sene Diyarbakır'daydık, bu yıl ilk defa Elazığ'a geldik. Çocuklarım küçük olmasına rağmen ekmek parası için koşuşturuyoruz. Kiraladığımız tarlalarda sebze yetiştiriciliği yapıyoruz, bu şekilde yıllardır ekmeğimizi kazanıyoruz. Hasattan sonra Siverek'e döneceğiz. Elazığ'da insanlardan memnun kaldık, Allah razı olsun. Ürünlerimizi tarlaya gelen müşterilere ve sebze haline satıyoruz, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'e kadar gönderiyoruz. Kazancımız bu şekilde devam ederse gelecek sene yine buraya geliriz."

Mehmet Kesenek de yaklaşık 15 yıldır çeşitli illerde kiraladığı tarlalarda sebze yetiştirdiğini belirtti.

"ÜRÜNLERE TALEP YÜKSEK"

Bu yıl Elazığ'da daha çok domates ektiklerini, Elazığ'ın toprağının verimli olduğunu ifade eden Kesenek, kaliteli domates yetiştirdiklerini, ürünlere talebin yüksek olduğunu söyledi.

"VERİM ÇOK İYİ, İSTEDİĞİMİZ KADAR DOMATES ALABİLİYORUZ"

Gaziantep'ten Elazığ'a domates almaya gelen Güngör Işık da Elazığ'dan bu yıl ilk defa aldıkları domateslerin Gaziantep'te çok beğenildiğini dile getirdi.

Işık, "Elazığ'ın suyundan mıdır toprağından mıdır bilemiyoruz ama domatesi çok kaliteli ve güzel olduğu için bu sene hep buraya geldik. Verim çok iyi, istediğimiz kadar domates alabiliyoruz, haftada 6 kamyon ürünü Gaziantep'e götürüyoruz." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır