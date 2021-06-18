İngiliz Kraliyet ailesi Türkiye'den sipariş ediyor: Kilosu 50 lira!

Lapseki Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivalini iptal etti. Ancak üreticilerin teşvik edilmesi için en iyi kiraz yarışması yapıldı.
Ziraat 900 kategorisinde 19, diğer çeşitler kategorisinde ise 15 olmak üzere yarışmaya toplam 34 üretici katıldı. Belediye hizmet binasında kurulan standa üreticiler tarafından kasalarla getirilen kirazların ambalajları da beğeni gördü. Çiçekler ve yapraklarla süslenen kirazlar, jüri karşısına çıktı.
Jüride yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu (MYO) Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaldaş, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Ögretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine göre puanlama yaptı. Çay bardağının boğumundan girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı.
Yarışma sonunda Ziraat 900 kategorisinde birinci olan Ahmet Aksoy’a 4 bin TL, ikinci Orhan Aktuğ’a 2 bin 500 TL, üçüncü Hasan Kerem Doğan’a 1500 TL, dördüncü Mehmet Şen’e bin TL ve beşinci Yağmur Pekşen’e 750 TL ödül verildi.
Diğer cinsler kategorisinin birincisi Mücahit Şen 4 bin TL, ikinci Mustafa Gündüz 2 bin 500 TL, üçüncü Emine Oktay bin 500 TL, dördüncü Fatma Okutucu bin TL ve beşinci Hasan Dilara Gündör 750 TL ödülün sahibi oldu.
Lapseki Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, yarışmaya katılan üreticilere teşekkür ederek, "35 üreticimiz kiraz yarışmasına katıldı. Yarışmayı iki kategoride Lapseki’de düzenliyoruz. Kirazlar Ziraat 900 dediğimiz bir de diğer çeşitler olarak bunlar 2 çeşitte değerlendiriliyor.
Bu sene üreticilerimizi teşvik etmek için kiraz festivali düzenledik. İnşallah gelecek senelerde daha farklı kutlamalar gerçekleştiririz. Buradaki bütün amacımız Lapseki’deki üreticinin kirazının tanıtılması ve pazar bulması bizim için çok önemli.
Bu kiraz yarışmasını da üreticilerimize destek için yapıyoruz. Burada dereceye giren kirazlarımızı daha önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız. Lapseki kirazının tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı.
Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan "Lapseki devi" cinsi kirazları tüketiciyle buluşturan üreticiler, bir yandan da Lapseki Belediyesi'nin kiraz yarışmasına katılmak için ağaçlardaki ürünlerini gözü gibi koruyor.
Kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor.
Hergün toplanan kirazlar İstanbul'a hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.
Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri olan 'Lapseki devi' cinsi kirazlar toplanıyor.
Kiraz üreticisi Cihat Gündüz, çay bardağına girmeyen kirazın hasadına başladıklarını söyledi. Gündüz, "Bu kirazımız; Lapseki devi dediğimiz yarışmaya katılan kirazlarımız. Avrupa'ya ihraç olan, İngiliz Kraliyet ailesinin yediği kirazlar. Bu kirazımız çay bardağı boğumundan geçmiyor.
20 gram ağırlığında. Bu kirazımız yarışmalara gidiyor. Geçen yıl 3'üncü, ondan önceki sene 1'inci olan tarlamızın kirazıdır. Bu Lapseki devi kirazımız inanılmaz verimli ve aroması olan bir kirazımızdır. Lapseki'ye öz bir kiraz. 8 ile 10 yıldır bu kirazı üretiyoruz" dedi.
Üretici Cihat Gündüz de şu anda ağaçlarda olgunlaşan Lapseki devlerini toplamaya başladıklarını, İstanbul piyasasında kilosunun 40 ile 50 lira arasında satıldığını ve üreticinin memnun olduğunu da belirtti.
Öte yandan, Lapseki Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kiraz yarışmasına katılacak üreticiler, ağaçlarda daha da büyümesi için beklettikleri kirazlara yakından takip ediyor.
Kaynak: AA
Fotoğraflar: AA, Reuters
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