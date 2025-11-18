İran'dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir

Bayburt merkeze bağlı Çayıryolu köyünde patates hasadında sona gelinirken üreticiler, en büyük sorunlarının işçi yetersizliği olduğunu dile getirdi. Köy Muhtarı Salim Cafaroğlu, köyün yaklaşık 153 bin dekar tarım arazisine sahip olduğunu vurgulayarak, hasadın verimli geçtiğini ifade etti.

TARLADA ÇALIŞACAK ELEMAN BULAMIYORLAR

Cafaroğlu, mevsimlik işçi bulmakta zorlandıklarını, işçi bulsalar bile barınma problemi nedeniyle çalıştırmakta sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Cafaroğlu, "Patates tarlalarımızda çalışacak eleman bulamadığımızdan İranlılar çalışıyor. Şu anda mahsulü topluyorlar. Tek sıkıntımız işçi. İşçi buluyoruz ama ikamet edecek yer bulamıyoruz" dedi.

Bu sorunu Bayburt valisi Mustafa Eldivan'a ileteceğini ifade eden Cafaroğlu, dışarıdan gelen tarım işçileri için konteyner veya ev tahsis edilmesi durumunda hem üreticilerin hem de işçilerin rahat edeceğini söyledi. Cafaroğlu ayrıca, Türkiye’nin en kaliteli patatesinin Çayıryolu’nda yetiştiğini öne sürdü.



KALACAK YER BULAMIYORLAR

Köyde patates üretimi yapan çiftçilerden Kamuran Karkın da aynı sıkıntılara değindi. Yaklaşık bin 500 dekar alanda patates üretimi yaptıklarını ifade eden Karkın, işçi eksikliği yüzünden hasat sürecinin uzadığını vurguladı. Yabancı uyruklu işçilerle işleri yürüttüğünü aktaran Karkın, işçilerin kalacak yer bulamadıkları için gelmek istemediklerini belirtti.



Karkın, "Yaklaşık 7 bin ton patates elde edeceğiz. Yeni yılda da ekim yapmayı planlıyoruz. Ancak işçi sorunu çözülmezse üretim zorlaşacak. İşçiler için konteyner kent kurulsa bu sorun ortadan kalkar" diyerek konuştu.

Karkın, patatesin tarladaki kilogram fiyatının 12 ila 13 lira arasında değiştiğini kaydetti.

TURİST İZNİ İLE GELDİLER

Hasatta çalışan İranlılar ise Türkiye’ye turist izniyle geldiklerini ve bu süreçte çalışarak gelir elde ettiklerini anlattı. Tarlada patates toplayan Ali Khiredast, ülkelerine

döneceklerini söyledi. Khiredast, "Burada banyo ve yatacak yerimiz yok. Başka bir sıkıntımız yok, sadece kalacak yerimiz olsa daha rahat ederiz" şeklinde konuştu.

Bir diğer İranlı Zekerya Panjasoor ise, harçlıklarını çıkarıp ülkelerine döneceklerini bildirdi. Panjasoor, sıcak havanın kendilerini zorlamadığını ve işlerini sorunsuz şekilde sürdürdüklerini kaydetti.



Çayıryolu köyünde patates üretiminin bu yıl da verimli geçtiği ancak işçi yetersizliğinin üreticilerin en büyük sorunu olmaya devam ettiği ifade edildi. Üreticiler, yetkililerden özellikle barınma sorununun çözülmesi için destek bekliyor.

