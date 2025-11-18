FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

İran'dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir

Bayburt’un en geniş tarım arazisine sahip köyü olan Çayıryolu’nda patates hasadı sürüyor. Üreticiler, işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek, İran’dan 150 kişiyi çalıştırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İran'dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir

Bayburt merkeze bağlı Çayıryolu köyünde patates hasadında sona gelinirken üreticiler, en büyük sorunlarının işçi yetersizliği olduğunu dile getirdi. Köy Muhtarı Salim Cafaroğlu, köyün yaklaşık 153 bin dekar tarım arazisine sahip olduğunu vurgulayarak, hasadın verimli geçtiğini ifade etti.

İran dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir 1

TARLADA ÇALIŞACAK ELEMAN BULAMIYORLAR

Cafaroğlu, mevsimlik işçi bulmakta zorlandıklarını, işçi bulsalar bile barınma problemi nedeniyle çalıştırmakta sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Cafaroğlu, "Patates tarlalarımızda çalışacak eleman bulamadığımızdan İranlılar çalışıyor. Şu anda mahsulü topluyorlar. Tek sıkıntımız işçi. İşçi buluyoruz ama ikamet edecek yer bulamıyoruz" dedi.

Bu sorunu Bayburt valisi Mustafa Eldivan'a ileteceğini ifade eden Cafaroğlu, dışarıdan gelen tarım işçileri için konteyner veya ev tahsis edilmesi durumunda hem üreticilerin hem de işçilerin rahat edeceğini söyledi. Cafaroğlu ayrıca, Türkiye’nin en kaliteli patatesinin Çayıryolu’nda yetiştiğini öne sürdü.
İran dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir 2

KALACAK YER BULAMIYORLAR

Köyde patates üretimi yapan çiftçilerden Kamuran Karkın da aynı sıkıntılara değindi. Yaklaşık bin 500 dekar alanda patates üretimi yaptıklarını ifade eden Karkın, işçi eksikliği yüzünden hasat sürecinin uzadığını vurguladı. Yabancı uyruklu işçilerle işleri yürüttüğünü aktaran Karkın, işçilerin kalacak yer bulamadıkları için gelmek istemediklerini belirtti.
İran dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir 3

Karkın, "Yaklaşık 7 bin ton patates elde edeceğiz. Yeni yılda da ekim yapmayı planlıyoruz. Ancak işçi sorunu çözülmezse üretim zorlaşacak. İşçiler için konteyner kent kurulsa bu sorun ortadan kalkar" diyerek konuştu.

Karkın, patatesin tarladaki kilogram fiyatının 12 ila 13 lira arasında değiştiğini kaydetti.

TURİST İZNİ İLE GELDİLER

İran dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir 4

Hasatta çalışan İranlılar ise Türkiye’ye turist izniyle geldiklerini ve bu süreçte çalışarak gelir elde ettiklerini anlattı. Tarlada patates toplayan Ali Khiredast, ülkelerine
döneceklerini söyledi. Khiredast, "Burada banyo ve yatacak yerimiz yok. Başka bir sıkıntımız yok, sadece kalacak yerimiz olsa daha rahat ederiz" şeklinde konuştu.

Bir diğer İranlı Zekerya Panjasoor ise, harçlıklarını çıkarıp ülkelerine döneceklerini bildirdi. Panjasoor, sıcak havanın kendilerini zorlamadığını ve işlerini sorunsuz şekilde sürdürdüklerini kaydetti.
İran dan turist izni ile gelip çalışıyorlar! Öyle bir sorun var ki üretim durabilir 5

Çayıryolu köyünde patates üretiminin bu yıl da verimli geçtiği ancak işçi yetersizliğinin üreticilerin en büyük sorunu olmaya devam ettiği ifade edildi. Üreticiler, yetkililerden özellikle barınma sorununun çözülmesi için destek bekliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IQ Money'e kayyum atandı, TMSF'ye devredildi! IQ Money'e kayyum atandı, TMSF'ye devredildi!
Konut fiyat endeksi açıklandı! Konut fiyatları arttıKonut fiyat endeksi açıklandı! Konut fiyatları arttı

Anahtar Kelimeler:
patates İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.