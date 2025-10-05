FİNANS

Kasalara doldurup satıyorlar, tüm köyün gelir kaynağı! Raf ömrü de uzun

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen margaz üzümü hasat ediliyor. Raf ömrünün uzun olmasıyla öne çıkan margaz üzümü, Üzümlü Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alandan özenle toplanıp kasalara konulduktan sonra satışa sunuluyor. Üretici Hamdi Bozkurt "Bahçemden yaklaşık 25 tona yakın meyve hasadı yapıyorum. Köyümüzün de temel bir ürünü olan bu üzüm bize gelir kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.

Likyalılardan bugüne uzanan, kültür mirası olarak sofraları süslemeye devam eden margaz üzümü, kendine özgü tadı, kalın kabuğu ve raf ömrünün uzun olmasıyla öne çıkıyor.

Üzümlü Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alandan özenle toplanan üzümler, kasalara konulduktan sonra satışa sunuluyor.

"HASAT KASIMIN ORTALARINA KADAR SÜRÜYOR"

Üzümlü Mahalle Muhtarı Osman Erer, AA muhabirine, margaz üzümünün hasadına ağustosta başlandığını ve kasımın ortalarına kadar sürdüğünü söyledi.

Üzümün, sofralık, pekmezlik ve sanayi üretimi olmak üzere 3 farklı kullanım alanı olduğunu belirten Erer, Tekirdağ Üniversitesinden akademisyenlerin 2022'deki çalışmalarının ardından margaz üzümünün bu yıl tescillendiğini kaydetti.

Üretici Hamdi Bozkurt ise Türkiye'nin her bölgesinden talep gören margaz üzümünün tescillenmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bozkurt, atalarından miras kalan bu üzümün kaybolmaması için fidanlar yetiştirdiklerini ifade etti.

"GELİR KAYNAĞI OLUYOR"

Bozkurt, "Bahçemden yaklaşık 25 tona yakın meyve hasadı yapıyorum. Köyümüzün de temel bir ürünü olan bu üzüm bize gelir kaynağı oluyor" dedi.

Bozkurt "Fethiye ve Antalya'da yetişen, ticareti yapılan üzüm fidanları buradan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Devamında Bozkurt "Üzümleri toplayıp asarız ve nisana kadar tüketiriz. Çekirdekli olan bu üzüm şifa kaynağıdır" dedi.

Öte yandan Bozkurt "Hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyoruz. Hastalığa çok dayanıklı bir bitkidir." diye konuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
