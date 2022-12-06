Kilosu 15 bin lira! Trüf mantarında Türkiye harekete geçti! 5 yılda 1 milyar 530...

Türf mantarına talep yağıyor. Ciddi ekonomik getiriyle birlikte Türkiye harkete geçti. Orman Genel Müdürlüğü, 2022-2026 yıllarına yönelik yeni "Trüf Ormanı Eylem Planı"nı hayata geçirdi. Türk mutfağında henüz pek yer edinmese de dünya tarihinde köklü bir geçmişe sahip trüf mantarının en pahalı yiyecekler sıralamasında ilk üçte bulunuyor. Doğal yayılışının çok sınırlı bir coğrafyada olması ve az miktarda toplanması nedeniyle trüfün piyasa fiyatları 15 bin liraya kadar ulaştı. Fiyatların yükselmesinde, talebin artmasıyla birlikte üretmin giderek azalması etkili.

ORMAN KÖYLÜSÜNE VE ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKISI ARTACAK

Çoğunlukla Akdeniz havzasında yetişen trüf mantarı ülkemizde 12 ay gibi uzun bir sürede yetiştirmek mümkün. Trüf üretimi için en önemli kriter, toprak yapısı, iklim ve yıllık yağış miktarı olarak gösteriliyor.

Son 6 yılda Türkiye ormanlarında doğal trüf mantarına yönelik çalışmalar yapan Orman Genel Müdürlüğü, 2022-2026 yıllarına yönelik yeni "Trüf Ormanı Eylem Planı"nı hayata geçirdi.

Plan kapsamında trüf alanları tespit edilerek buralar doğal "trüf ormanına" dönüştürülecek, yapay trüf ormanları oluşturulacak. Ayrıca, ülkenin sahip olduğu doğal trüf mantarı türleri tespit edilerek, bu alanlar trüf ormanı işletme sınıfına alınacak, trüf mantarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılacak, kaynak yöneticileri ve mantar toplayıcılarına eğitimler verilecek.

Bu çalışmalarla Türkiye'nin sahip olduğu trüf mantarlarından sürdürülebilir şekilde faydalanması planlanıyor. Kırsal alanda yeni istihdam alanları oluşturularak trüf mantarının orman köylüsüne ve ülke ekonomisine de katkısının artırılması hedefleniyor.

DİĞER MANTARLARA GÖRE DAHA BESLEYİCİ

Trüf mantarları yazlık-kışlık ve siyah-beyaz olmak üzere iki ana başlıkta değerlendiriliyor. Türkiye'de bugüne kadar toplanan en değerli ve doğada yaygın olarak bulunan ticari trüf türü, siyah renkteki "tuber aestivum" olarak kabul ediliyor.

Trüf mantarı, içerdiği protein ve mineral bakımından diğer mantarlara göre daha zengin bir ürün niteliği taşıyor. Bu mantarlarda besin değeri olarak yüzde 53-76 civarında su, yüzde 9 protein, yüzde 7 karbonhidrat ve yüzde 8 mineral bulunuyor. Yüksek besin değerine sahip olmakla birlikte trüf türlerini diğer mantarlardan üstün kılan yönü, sahip olduğu "dimetilsülfit" kaynaklı çok özel aromatik bileşikler olarak görülüyor.

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE ÜRETİM AZALIYOR

Dünya trüf mantarı arzının halen yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini İspanya, yüzde 20’sini İtalya sağlıyor. Bu rakam iklim koşullarına göre çok değişim gösterirken son yıllarda Fransa, İspanya ve İtalya’da mevsim normallerinin üzerindeki aşırı sıcaklar nedeniyle üretim miktarı her geçen yıl düşüyor.



