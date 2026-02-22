FİNANS


Kilosu 150 TL: Hakiki olduğunu kanıtlamak için test edip müşteriye veriyorlar

Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli misket elma pazar ve manavlarda yok satıyor. Satıcılar ürün azlığı nedeniyle kilosu 150 TL’yi bulan elmalarını taklitlerinden ayırmak için ortasından kesip yıldızının görünmesiyle test ederek müşterilerine veriyor. Elma yetiştiricisi Ömer Balkar "Sattığımız elmanın damaklarda tat bırakan hakiki misket elması olduğunu kanıtlamak için ortasından kesip yıldızını gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Amasya'da misket elma adeta yok satıyor. Taklitlerinden yıldız testiyle ayırt ediliyor.

ZİRAİ DON AFETİ MİSKET ELMA ÜRETİMİNİ DE ETKİLEDİ

Geçen yıl nisan ayında ağaçlara şok yaşatan zirai don afeti misket elma üretimini de etkilemişti.

Normalde ortalama 25 bin tondan fazla elma üretilen şehirde meyve türlerinin tamamında görülen afet nedeniyle sadece 2 bin ton civarında elma hasadı yapılmıştı.

"KESİP YILDIZINI GÖSTERİYORUZ"

Şehrin sembolü misket elmasının bu nedenle pazar ve manavlarda yok satması dolayısıyla isteyen müşteriye test yaparak sattıklarını belirten elma yetiştiricisi Ömer Balkar, "Sattığımız elmanın damaklarda tat bırakan hakiki misket elması olduğunu kanıtlamak için ortasından kesip yıldızını gösteriyoruz" dedi.

"MEYVELERE HASRET KALDIK"

Saraycık köyünden Mehmet Geyik bu yıl kiraz ve elma olmak üzere meyvelere hasret kaldıklarına değinirken meyve diyarı Ziyaret beldesinden Mustafa Tokmak da bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki beş yıldızlı misket elma için bu yıl mevsim şartları uygun gittiği için hasattan umutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

