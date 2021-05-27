FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Koklaması bedava, kilosu el yakıyor! Gül yağının fiyatı 5-7 bin euro

Koklaması bedava, kilosu el yakıyor! Gül yağının fiyatı 5-7 bin euro

27.05.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda 140 dekar alanda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor. Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, "4 ile 6 ton arası gülden 1 litre yağ elde edebiliyorsunuz. Şu an fiyatlar 5-7 bin euro ama kalitesi daha düşük yağlar 4 bin euro civarında alıcı buluyor" dedi.

Koklaması bedava, kilosu el yakıyor! Gül yağının fiyatı 5-7 bin euro

Merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında yıllar önce kurulan Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çiftçiye örnek olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, gül üretimi de yapılmaya başlandı. Bölgedeki bahçelere gül fidesi dikilirken, bu yıl yetiştiricilik yapılan alan, 140 dekar oldu.

Çiçeklerinin damıtılmasıyla gül yağı ve gül ürünleri elde edilen Lisinia'da bu yıl 50 ton gül çiçeği rekoltesi bekleniyor.

Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, 4-6 ton gülden 1 litre gül yağı elde edildiğini ve bunun uluslararası piyasalarda 5 ile 7 bin euro arasında satıldığını söyledi.

'İKLİMSEL DEĞİŞİKLİK VERİM KAYBINA NEDEN OLDU'

Damlama sulama sistemiyle 2005 yılında gül üretimine başladıklarını aktaran Sarıca, bu sayede yüzde 75 oranında su tasarrufu yaptıklarını da belirtti.

gul-yaginin-litresi-5-7-bin-euro-6-14159296_o

Sarıca, "Damlama sulama sistemiyle yaklaşık 140 dekar alanda gül yetiştiriciliği yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 47 ton gül üretimimiz vardı. 50 tonları zorlamaya çalışıyoruz ama özellikle bu yılki iklimsel değişiklik, ani ısınmalar, ani soğumalar gülde çok ciddi anlamda verim kaybına sebep oldu.

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim! İşte indirim yapan firmalarSıfır otomobilde 50 bin lira indirim! İşte indirim yapan firmalar

Zannediyorum geçen yılki rekolteyi yakalamamız da zor. Gülü toplamanın yanında bunun distilasyonu yapılarak yağının çıkarılması, suyunun çıkarılması ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası pazarlarda satışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

60af457c4e3fe01b9cd4c714

Burdur bölgesinde önceki yıllarda 10 bin dekar alanda yapılan gül üretiminin son yıllarda 1000 dekara kadar düştüğünü anlatan Öztürk Sarıca, "Burdur gül üretiminde ciddi anlamda arka sıralara düşmeye başladı. Bu yıl gül alımındaki aksaklık biraz daha sökümlere sebep oldu ama ben gülün önümüzdeki yıllarda çok daha iyi para kazandıracağını, insanların gelir kaynağı olacağını düşünüyorum çünkü şu anda dünyada gül yağı frekansı en yüksek olarak biliniyor.

60af458e4e3fe01b9cd4c719

327 Mhz'lerde frekansı var. Bu da özellikle insanlarda mental durumunun düzeltilmesi için çok fazla kullanılıyor. Özellikle psikolojik sorunlar yaşayan insanlar gül yağı koklayarak psikolojik durumlarını düzeltmeye çalışıyor. Bu yönüyle de pahalı bir yağ. 4-6 ton gülden 1 litre yağ elde edebiliyorsunuz. Bu yıl yaklaşık 10 litreye yakın bir gül yağı beklentimiz var. Şu anda bunu satmış durumdayız. Şu an fiyatlar 5 ile 7 bin euro arasında ama kalitesi daha düşük yağlar 4 bin euro civarında alıcı buluyor." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir! İşte kripto para piyasasını etkileyen olumsuz açıklamaDev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir! İşte kripto para piyasasını etkileyen olumsuz açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Polisliği bıraktı, köyünde kaz yetiştiriyorPolisliği bıraktı, köyünde kaz yetiştiriyor
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Sürdürülebilir ralli başlayabilir!

Sürdürülebilir ralli başlayabilir!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Gram altın rekora devam edecek mi?

Gram altın rekora devam edecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.