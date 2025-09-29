FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Maliyet hesabı yaptı, 35 TL'ye döner satıyor! Masrafı da kârı da açıkladı 'Büyük kazanç'

İçerik devam ediyor

Kilis'te döner ustası Ali Karabalık, fiyat artışlarına rağmen 35 liradan satışa devam ederek önceliğinin halka hizmet olduğunu belirtti. Karabalık, dönerin maliyet hesabını paylaşıp hem maliyetinin ne kadar olduğunu hem de ne kadar kâr kaldığını söyledi. Karabalık "Sürüm yaptığınızda bu büyük bir kazanca dönüşüyor. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" dedi.

Kilis'te 35 liraya döner satan Ali Karabalık, fiyat artışlarına rağmen uygun fiyatla halka hizmet etmeye devam ettiğini söyledi.

Maliyet hesabı yaptı, 35 TL ye döner satıyor! Masrafı da kârı da açıkladı Büyük kazanç 1

‘'35 LİRAYA DEVAM EDECEĞİZ"

30 yıldır döner ustalığı yapan Ali Karabalık, Kilis'in ekonomik yapısına dikkat çekerek, "Kilis'in bütçesi bellidir. Örneğin Gaziantep ile Kilis bir olamaz. Ben bu yola 'Kilis dönere çıkacak' sloganıyla çıktım. Gerçekten de Kilis'i dönere doyuruyoruz. Burada en büyük önceliğim halka hizmet. 35 liraya devam edeceğiz" dedi.

Maliyet hesabı yaptı, 35 TL ye döner satıyor! Masrafı da kârı da açıkladı Büyük kazanç 2

"AZA KANAAT ETMEYEN ÇOĞU BULAMAZ"

Dönerin maliyet hesabını paylaşan Karabalık, "Tavuğun kilosu 120 lira. 100 gram tavuk koysanız 12 lira, ekmeği 5 lira, salatası 3 lira, kira masrafı 5 lira Toplam 25 lira yapıyor. 10 lira da kar kalıyor. Sürüm yaptığınızda bu büyük bir kazanca dönüşüyor. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" ifadelerini kullandı.

Maliyet hesabı yaptı, 35 TL ye döner satıyor! Masrafı da kârı da açıkladı Büyük kazanç 3

‘'100 BİNLER KAZANACAĞINA 2 BİN KAZANSIN''

Fiyatların 2021 seviyesinde olduğunu söyleyen Karabalık, esnafa da çağrıda bulunarak, "Zamların biz yapıyoruz aslında. Herkes elini vicdanına koysa bu enflasyon bu kadar olmaz. Tüm esnaflar el ele verirse bu ülke ayağa kalkar. 100 binler kazanacağına 2 bin kazansın. Yeter ki halk yesin" şeklinde konuştu.

Maliyet hesabı yaptı, 35 TL ye döner satıyor! Masrafı da kârı da açıkladı Büyük kazanç 4

"100 LİRAYA TAVUK DÖNER, 30 LİRAYA TAŞ KADAYIF ÜSTÜNE ÇAY''

Tatlıcı esnafı Mesut Öztaş ise dışarıdan gelenlerin Kilis'in pahalı olduğuna dair algısına katılmadığını ifade ederek, "Kilis'te 100 liraya 35 liraya tavuk döner yersin, 30 liraya taş kadayıf üstüne de bir çay içersin, cebinde de 10 lira kalır. Biz bunun reklamını yapmıyoruz ama Kilis çok güzel, her zaman misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her mutfağa giriyor! Dev firmalara ceza yağdı: Banvit, Şenpiliç, Beypiliç, Erpiliç…Her mutfağa giriyor! Dev firmalara ceza yağdı: Banvit, Şenpiliç, Beypiliç, Erpiliç…
Togg'un Almanya fiyatları belli oldu! Satışa çıktı, başlangıç rakamı...Togg'un Almanya fiyatları belli oldu! Satışa çıktı, başlangıç rakamı...

Anahtar Kelimeler:
Kilis döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.