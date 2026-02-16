FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Marketleri gezdim! Raflarda 50 TL, burada 8 TL' Fiyat için 'anlamıyoruz' çıkışı

Türkiye'nin kışlık sebze üretiminin önemli merkezlerinden Samsun'daki Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı sürüyor. "Ovada bu yıl 75 - 80 bin ton arası rekolte bekliyoruz" diyen Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı en büyük sorunun sebzenin tarladaki fiyatıyla marketteki fiyatı arasındaki fahiş fark olduğunu belirtip "Dün akşam marketleri gezdim, raflarda 50 TL olan karnabahar, bugün burada hal çıkışlı ve faturalı olarak 8 TL" ifadelerini kullandı.

'Marketleri gezdim! Raflarda 50 TL, burada 8 TL' Fiyat için 'anlamıyoruz' çıkışı

Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı sürüyor! Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü bölgede verimli topraklara sahip ovada, karnabaharın yanı sıra brokoli, pırasa, lahana çeşitleri, turp ve ıspanak gibi diğer kışlık sebzeler de üretiliyor.

Marketleri gezdim! Raflarda 50 TL, burada 8 TL Fiyat için anlamıyoruz çıkışı 1

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, karnabahar üretiminde erken çeşitlerin temmuz ayında toprakla buluştuğunu, ağustos ayı itibarıyla da ekim işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
80 bin TL'ye almıştı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’ 80 bin TL'ye almıştı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

"BU YIL 75 BİN İLE 80 BİN TON ARASI REKOLTE BEKLİYORUZ"

Ovada bu yıl 20 bin dönüm alanda karnabahar ekimi yapıldığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda dönüm başına ortalama 3,5 ila 4 ton verim alınıyor. Ovada bu yıl 75 bin ile 80 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz." dedi.

Marketleri gezdim! Raflarda 50 TL, burada 8 TL Fiyat için anlamıyoruz çıkışı 2

"TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK NOKTASINA GÖNDERİLİYOR"

Hasat edilen ürünlerin geniş bir pazara ulaştığını vurgulayan Aşçı, "Ürünlerimiz başta Karadeniz Bölgesi'nin tamamı olmak üzere, Konya, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin pek çok noktasına gönderiliyor. Ayrıca Bafra Ovası'ndan Gürcistan, Ermenistan ve Rusya'ya da ihracat yapıyoruz. Üretim aşamasında bir sıkıntımız yok, Türkiye'ye yetecek, hatta ihracat taleplerini karşılayacak kapasitede sebze üretiyoruz." diye konuştu.

En büyük sorunlarının sebzenin tarladaki fiyatı ile marketteki fiyatı arasındaki fahiş fark olduğunu dile getiren Aşçı, şunları kaydetti:

"Şu anda sebze fiyatları tarlada çok düşük. Bu düşüş neye ve kime göre belirleniyor, anlamıyoruz. Dün akşam marketleri gezdim, raflarda 50 lira olan karnabahar, bugün burada hal çıkışlı ve faturalı olarak 8 lira. Devlet büyüklerimizden bu durumun denetlenmesini istiyoruz. Biz ucuz satıyorsak, tüketiciler de ucuz yesin. Biz çiftçiler olarak bu sürecin takip edilmesini istiyoruz. Üretici şu an mağdur, fiyatlar sebzedeki maliyetleri karşılayacak durumda değil."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuveyt Türk'ten 2025'te 46,7 milyar TL konsolide net karKuveyt Türk'ten 2025'te 46,7 milyar TL konsolide net kar
İslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladıİslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karnabahar Samsun Bafra market fiyat tarla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.