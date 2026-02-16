'Marketleri gezdim! Raflarda 50 TL, burada 8 TL' Fiyat için 'anlamıyoruz' çıkışı

Bafra Ovası'nda karnabahar hasadı sürüyor! Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü bölgede verimli topraklara sahip ovada, karnabaharın yanı sıra brokoli, pırasa, lahana çeşitleri, turp ve ıspanak gibi diğer kışlık sebzeler de üretiliyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, karnabahar üretiminde erken çeşitlerin temmuz ayında toprakla buluştuğunu, ağustos ayı itibarıyla da ekim işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

"BU YIL 75 BİN İLE 80 BİN TON ARASI REKOLTE BEKLİYORUZ"

Ovada bu yıl 20 bin dönüm alanda karnabahar ekimi yapıldığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda dönüm başına ortalama 3,5 ila 4 ton verim alınıyor. Ovada bu yıl 75 bin ile 80 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN PEK ÇOK NOKTASINA GÖNDERİLİYOR"

Hasat edilen ürünlerin geniş bir pazara ulaştığını vurgulayan Aşçı, "Ürünlerimiz başta Karadeniz Bölgesi'nin tamamı olmak üzere, Konya, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin pek çok noktasına gönderiliyor. Ayrıca Bafra Ovası'ndan Gürcistan, Ermenistan ve Rusya'ya da ihracat yapıyoruz. Üretim aşamasında bir sıkıntımız yok, Türkiye'ye yetecek, hatta ihracat taleplerini karşılayacak kapasitede sebze üretiyoruz." diye konuştu.

En büyük sorunlarının sebzenin tarladaki fiyatı ile marketteki fiyatı arasındaki fahiş fark olduğunu dile getiren Aşçı, şunları kaydetti:

"Şu anda sebze fiyatları tarlada çok düşük. Bu düşüş neye ve kime göre belirleniyor, anlamıyoruz. Dün akşam marketleri gezdim, raflarda 50 lira olan karnabahar, bugün burada hal çıkışlı ve faturalı olarak 8 lira. Devlet büyüklerimizden bu durumun denetlenmesini istiyoruz. Biz ucuz satıyorsak, tüketiciler de ucuz yesin. Biz çiftçiler olarak bu sürecin takip edilmesini istiyoruz. Üretici şu an mağdur, fiyatlar sebzedeki maliyetleri karşılayacak durumda değil."

