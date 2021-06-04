FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Meşhur 'Adana karpuzu' tarlada 50 kuruşa düştü

Meşhur 'Adana karpuzu' tarlada 50 kuruşa düştü

04.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da havaların serin gitmesi ve tüketim azlığı nedeniyle karpuzun tarlada kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düştü.

Meşhur 'Adana karpuzu' tarlada 50 kuruşa düştü

Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılayan Adana’da, bu sene yaklaşık 120 bin dönümlük arazide ekilen ürünün hasadı devam ediyor. Ancak havaların serin gitmesi, otellerin kapalı olması ve tüketim azlığı nedeniyle karpuza istenilen talep oluşmadı.

Ürünün kilogram fiyatıysa tarlada 50 kuruşa kadar geriledi. Ancak geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, karpuzun markette 5 lira 55 kuruşa satıldığını açıkladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzun kilogram fiyatının sezon başında 3 ile 3 buçuk lira arasında değiştiğini belirterek, “Karpuzda durum kötü. Bu sene karpuzda iyi fiyat bekliyorduk. Fiyatlar 3 lira, 3 buçuk liradan başladı ve en azından 1 buçuk liranın altına düşeceğini tahmin etmiyorduk. Karpuz şuanda maliyetini bile kurtarmıyor” diye konuştu.

"KARPUZ ZARURİ İHTİYAÇTIR"

Tarla ve market arasındaki fiyat farkına da değinen Doğan, “Buradan bedava dahi verseniz markette kilogramı 1 buçuk 2 lira olacaktır. Marketlerde her zaman fiyat açıklığı var. Bunun da önüne geçilmeli. Karpuz burada 50 kuruş, maliyeti de 50 kuruş ve 1 lira markete maliyeti var zaten. Bu yıl şuanda daha havalar serin. Birde pandemiden dolayı halkımız karpuzu şuanda lüks meyve görüyor. Karpuz aslında bir zaruri ihtiyaçtır” dedi.

9af87bf3-7268-4134-9ea3-643d5c5bffa3

Karpuz tüccarı Tahir Aykal ise 50 kuruşa gönderdikleri karpuzun alıcı firma tarafından 30 kuruşa alındığını belirterek, “Fiyatlar çok düşük. Biz tüccar olarak bu malı aldığımız halde zarar ediyoruz. Dün itibariyle 50 kuruşa 20 araç yolladık ama karşı taraf 30 kuruş yazdı” şeklinde konuştu.

Karpuz üreticisi Nedim Topağaç ise her sene turfanda karpuzun değerli olduğunu ancak bu sene ürünün para etmediğini söyledi.

1bbc5367-d3fd-432f-8a23-0b8bc0cde1b9

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir topraksız tarımdan ilk ürünlerini hasat ettiHatay Büyükşehir topraksız tarımdan ilk ürünlerini hasat etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı! Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
istanbul bahçeşehirde kilosu 10 tl

En Çok Okunan Haberler

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

İstanbul'da dev arsa satılıyor!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Türkiye'de örneği yok: Talep yağıyor!

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.