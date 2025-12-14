FİNANS

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı üretim tesisi kuran muhtar Ahmet Sarı, mahalle sakinlerine iş imkanı sağladı. Tesiste çalışan mahalle sakinlerinden makine ustası Erhan Çaylı da işinden memnun olduğunu söyleyip "Daha önce Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da çalışıyordum. Muhtarımız sağ olsun burayı açtı. Benim için burada çalışmak şehir dışına gitmekten iyi, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Çetenli Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten 45 yaşındaki Ahmet Sarı, ailesinden kalan 150 dönümlük zeytin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin ekonomik değerini artırmak için yatırım yapmaya karar verdi.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 1

13 BİN METREKARELİK ZEYTİNYAĞI TESİSİ KURDU

Sarı, yıllarca ailesi ve akrabalarına dağıttığı zeytinleri yağa dönüştürme hedefiyle hazırladığı projeyle 2020'de TKDK'nin "Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler" programına başvurdu.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 2

Projesi desteklenmeye uygun bulunan ve 10 milyon liralık yatırıma yüzde 65 hibe desteği alan Sarı, aynı yıl mahallesindeki araziye 5 bini kapalı 13 bin metrekarelik zeytinyağı tesisi kurdu.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 3

Sarı, zeytinlerin toplanmasından yağa dönüştürülmesine ve ağaçların budanmasına uzanan süreçte yöre halkına iş imkanı sunuyor.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 4

Sezona göre 20 ila 50 kişiyi istihdam eden Sarı, yılda ürettikleri 250 ton zeytinyağını iç pazara sunmasının yanı sıra Suudi Arabistan'a ihraç ediyor.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 5

"MAHALLE SAKİNLERİNE KAZANÇ OLUYOR"

Ahmet Sarı, AA muhabirine, hem hasat edilen zeytinleri değerlendirmek hem de mahallesine katkıda bulunmak için yatırım yaptığını söyledi.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 6

Yöredeki geleneksel zeytinyağı üretimini modern tesise taşıdıklarını dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 7

"Zeytinyağını son model makinelerle üretmeye çalışıyoruz. Zeytin sezonunda yaklaşık 50 kişi, diğer dönemler en az 20-30 kişiyi istihdam ediyoruz"

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 8

Devamında Sarı, "Elimizden geldiği kadar köylülerimizi de istihdam etmeye çalışıyoruz. Zeytin sıkımı bitince budama, kazma ve bakım gibi işler var. Bunlar mahalle sakinlerine kazanç oluyor." ifadelerini kullandı.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 9

Sarı, pazar ağını genişletip daha fazla ülkeye dış satım yapmayı hedeflediğini belirtti.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 10

TESİSTEN ÖNCE İŞ İÇİN BAŞKA İLLERE GİDİYORDU

Tesiste çalışan mahalle sakinlerinden 29 yaşındaki makine ustası Erhan Çaylı da işinden memnun olduğunu ifade etti.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 11

Çaylı, "Daha önce Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da çalışıyordum. Muhtarımız sağ olsun burayı açtı. Benim için burada çalışmak şehir dışına gitmekten iyi, mutluyum." dedi.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 12

44 yaşındaki Mehmet Aslan ise zeytinlerin toplanmasından işçilerin ulaşımına kadar tüm lojistik sürecinde görev aldığını anlattı.

Muhtar tesis kurdu: Mahalleli başka ile gitmekten vazgeçti 13

Mahalleliye istihdam kapısı açan muhtara teşekkür eden Aslan, bu iş sayesinde evinin geçimini sağladığını kaydetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

