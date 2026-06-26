Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: “KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz”

Multinet Up geliştirdiği çözümler ve hayata geçirdiği iş birlikleriyle, ekonomik büyüme ve istihdam açısından kritik bir rol üstlenen KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesini destekliyor. 27 Haziran Dünya Kobi Günü’nde, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki rolü ve şirketin bu alandaki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Bu işletmelerin yüzde 94’ü ise mikro ölçekli işletmelerden meydana geliyor. İstihdamın yüzde 70,5’ini, ihracatın yüzde 56,4’ünü ve ithalatın yüzde 33’ünü gerçekleştiren KOBİ’ler, ekonomik büyümenin ve toplumsal kalkınmanın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Multinet Up olarak bizler de KOBİ’leri ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir paydaş olarak görüyoruz.

“KOBİ’ler ekosistemimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor”

Ekosistemimize baktığımızda, bugün 1,5 milyondan fazla kart kullanıcımız, 50 bini aşkın kurumsal müşterimiz ve 130 bini aşan üye iş yeri ağımızla Türkiye’nin en yaygın kurumsal çözüm sağlayıcılarından biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin müşteri portföyümüzün yüzde 95’ten fazlasını, üye iş yeri ağımızın ise yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Bu güçlü bağ, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını anlamamızı ve onların beklentilerine uygun çözümler geliştirmemizi sağlıyor. Yemek kartından akaryakıta, kurumsal hediye ve yan hak çözümlerinden filo yönetimine kadar uzanan hizmetlerimiz ve teknoloji şirketimiz inventiv aracılığıyla geliştirdiğimiz çözümlerle KOBİ’lerin operasyonel süreçlerine destek oluyoruz.

Birlikte Güçleniyoruz Mentorluk Programı

Küçük işletmelerin büyümesini desteklemenin, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamanın en etkili yollarından biri olduğuna inanıyor; işletmelerin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirirken, gelişimlerini destekleyen projeler de hayata geçiriyoruz. Örneğin yakın zamanda hayata geçirdiğimiz “Birlikte Güçleniyoruz Mentorluk Programı” kapsamında, ekosistemimizde yer alan ve çalışan sayısı 50’nin altında olan işletmelere gelişim desteği sunmaya başladık.

Dört ay süren program boyunca katılımcılar, Türkiye’nin önde gelen İK liderlerinden, doğru yeteneği bulma ve elde tutma, çalışan deneyimi ve yasal süreçler, ekip içi aidiyet ve liderlik gibi insan kaynağı yönetiminin temel alanlarında mentorluk desteği alıyor. Program kapsamında ayrıca finansal okuryazarlık, yapay zeka ve verimlilik gibi kritik başlıklarda da katılımcıların yetkinliklerini güçlendirmeye yönelik içerikler sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de küçük işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz.

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