O ilçe için bir ilk oldu! 150 gram üretti, ticaretini yapacak

Çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan safran çiçeği Demirci'de ilk kez yetiştirildi. Coğrafi yapısı olarak yaylarında birçok endemik bitkinin yetiştirildiği Demirci'de Şerif Artuç Simav karayolu üzerinde bulunan tarlasına temin ettiği safranın soğanlarını dikti.

150 GRAM ÜRETTİ

Kasım ayı gibi çiçek vermeye başlayan safran çiçeğini hasadına başlayan Şerif Artuç ilk yıl tarlasından 150 grama yakın elde etti.

Üretici Şerif Artuç yaptığı açıklamada "Demirci'de yetişmeyen bir bitki yetiştirmek için tarlama ektim. Bakımı zahmetli olan safran çiçeğini Eylül ayı gibi tarlamda küçük bir yerde deneme ekimi yaptım. Yetiştirme aşamasında sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım ayı başında da ara ara çiçek vermeye başladı. Şu ana kadar 150 grama yakın ürün elde ettim. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirecek ticaretini yapmayı hedefliyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır