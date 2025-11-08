FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

O ilçe için bir ilk oldu! 150 gram üretti, ticaretini yapacak

Ege'nin yüksek rakımlı ilçesi olan Manisa'nın Demirci ilçesinde bir çiftçi tarafından soğanından safran bitkisi yetiştirmeyi başardı. Çiçeğin hasadına başlayan Şerif Artuç ilk yıl tarlasından 150 grama yakın elde etti.

O ilçe için bir ilk oldu! 150 gram üretti, ticaretini yapacak

Çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan safran çiçeği Demirci'de ilk kez yetiştirildi. Coğrafi yapısı olarak yaylarında birçok endemik bitkinin yetiştirildiği Demirci'de Şerif Artuç Simav karayolu üzerinde bulunan tarlasına temin ettiği safranın soğanlarını dikti.

150 GRAM ÜRETTİ

O ilçe için bir ilk oldu! 150 gram üretti, ticaretini yapacak 1

Kasım ayı gibi çiçek vermeye başlayan safran çiçeğini hasadına başlayan Şerif Artuç ilk yıl tarlasından 150 grama yakın elde etti.

Üretici Şerif Artuç yaptığı açıklamada "Demirci'de yetişmeyen bir bitki yetiştirmek için tarlama ektim. Bakımı zahmetli olan safran çiçeğini Eylül ayı gibi tarlamda küçük bir yerde deneme ekimi yaptım. Yetiştirme aşamasında sadece hayvan gübresi ve sulama yaptım. Kasım ayı başında da ara ara çiçek vermeye başladı. Şu ana kadar 150 grama yakın ürün elde ettim. Hedefim gelecek yıl 1 dönüm arazide safran bitkisi yetiştirecek ticaretini yapmayı hedefliyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigortalı çalışan genç kadın sayısı 70 binden fazla arttıSigortalı çalışan genç kadın sayısı 70 binden fazla arttı
'Ne yapacaklarını şaşırdılar' Binlerce esnaf tehlikede'Ne yapacaklarını şaşırdılar' Binlerce esnaf tehlikede

Anahtar Kelimeler:
Manisa safran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.