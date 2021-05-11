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  4. Paris'te okuyup köyüne döndü! 4 ayda 150 bin liralık kazanç

Paris'te okuyup köyüne döndü! 4 ayda 150 bin liralık kazanç

11.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris Sorbonne Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Tuncelili Hava Arslan (48), doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Bölgede iyi verim alacağını belirten Arslan 4 ayda 150 bin lira kazacağını söylüyor.

Hava Arslan, Karabörk köyünde babasına ait tarlada yağ bitkilerinden aspir üretimine başladı. Gün boyu traktörle tarlasını süren Arslan, akşamları ise evine dönerek öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Paris Sorbonne Üniversitesi'nden mezun olan, 15 yıl da Fransa'da yaşayan Hava Arslan, aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) üzerine tamamladı.

Daha sonra Ankara’ya yerleşen Arslan, burada eğitim alanında çalışmalar yürüttü ve özel bir eğitim kurumunda Fransızca öğretmenliği yaptı.

Hava Arslan, şehir hayatından sıkıldığı için, doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Elazığ-Tunceli sınırında olan Karabörk köyüne gelen Arslan, babasına tarlada aspir bitkisi ekimine başladı.

Arslan, gün boyu tarlada traktör sürerek loğ işlemi yapıyor, akşam saatlerinde ise evine dönerek, Fransızca dil eğitimi için öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor.

'BÖLGEDE CİDDİ BİR İSTİHDAM YARATACAĞIMA İNANIYORUM'

Aspirin, kuraklığı seven bir bitki olduğu için tercih ettiğini ve bölgede iyi verim alacağını belirten Arslan, hasattan 4 ayda yaklaşık 150 bin lira para kazanacağını, 20 kişiye de istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti.

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Pandemi sürecinde dört duvar arasında sıkıldığını ve doğduğu topraklarda üretime başlama kararı aldığını belirten Arslan, "Fransa’da, Paris Sorbonne Üniversitesi’nde coğrafya bölümü okudum. Lisansımı bitirdikten sonra, doktora çalışmalarımı GAP üzerine sürdürdüm. Kuru tarımdan sulu tarıma geçişteki adaptasyon problemlerini inceledim.

Türkiye’ye geldikten sonra, Fransızca etüt merkezi kurdum ve orada Fransızca dersleri verdim. Koronavirüs sürecinde bütün dünyada doğaya dönüş başladı.

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Metropolde dört duvar arasında çok sıkıcı bir süreç geçti. Doğaya dönmeye ihtiyaç duydum. Köyümde de bir alt yapı vardı. Babama ait tarlalar vardı ve bunlar ekilip biçilmiyordu. Yaklaşık 250 dönümlük araziye aspir ekme kararı aldım.

Önümüzdeki yıl 500 dönüme çıkmayı planlıyorum. Bölgede ciddi bir istihdam yaratacağıma inanıyorum. Çünkü genelde arpa ve buğday ekiliyor. Kilosu 1,5, 2 lirayken, aspiri 4 liraya kolaylıkla satabiliyoruz. Bu da köylünün ekonomisine ciddi bir kazanç sağlayacak" dedi.

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Aspirin her sektörde kullanıldığını ve bölgeye üretim modeli olacağını aktaran Arslan, "Aspiri biodizel olarak kullanabiliyoruz. Türkiye hakikaten petrol konusunda dışa bağlı. Yemeklik yağ konusunda da dışarıya bağımlıyız.

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Milyar dolarlar veriyoruz yağ için. Kendi topraklarımızda ekerek, Türkiye ekonomisine katkı sunmak niyetiyle buraya geldim. Benim için de yaşam kalitesi ve lüks kavramı, doğada var olarak üretim yapmak, istihdam yaratmak.

Tarlada çalıştıktan sonra, akşam evime geliyorum. Evin bahçesinde Ankara'daki öğrencilerime online ders veriyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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