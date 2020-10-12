FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu

Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu

KOBİ HABERLERİ  | 12.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’da satın aldığı ev tarhanası ve makarnaların çoğunun tadından memnun kalmayan Nihal Kehribar (45), iş hayatına atılarak, kendi işletmesini kurdu. Yanında çalıştırdığı 4 kadınla birlikte tarhananın yanı sıra erişte de üreten Kehribar, "Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var. Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var" dedi.

Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu

Kütahya’da yaşayan evli Nihal Kehribar, marketlerden satın aldığı ev tarhanası ile makarnaların çoğunun tadını beğenmedi. Kendi işletmesini kurmaya karar veren Kehribar, Kütahya Kadın İş Geliştirme Merkezi'nde (KİŞGEM) açtığı tesisi büyütüp, tarhananın yanı sıra erişte de üreterek kendi işinin patronu oldu. Tarhana ve erişte üretimine un analizi ve un geliştirme gibi kolları da ekleyen Kehribar, yanında da 4 kadın çalıştırmaya başladı.
satin-aldigi-tarhanalari-begenmedi-kendine-ait-isletme-kurdu_5640_dhaphoto2

‘TARHANA DEĞİL SANKİ HAMUR ÇORBASI’

Evdeki alanın dar olması nedeniyle üretim yapmanın zor olduğunu, bu yüzden de dışarıdan tarhana aldıklarını söyleyen Nihal Kehribar, "Birkaç defa aldık ama hiçbirinden memnun kalamadık. Tarhana ya salça ya da un kokuyordu. Sanki hamur çorbası yiyorduk. Biz niye yapmayalım diye düşündük. Kendi tarhanamızı kendimiz yapalım, hem insanlar da faydalansın istedik. Eşimle görüştüm, 'yaparız tabi ki' dedi. Birlikte bu işe başladık. Bu zamana kadar geldik. Eskiden evimizde nasıl yapıyorsak, annelerimizden nasıl gördüysek öyle yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz" dedi.
satin-aldigi-tarhanalari-begenmedi-kendine-ait-isletme-kurdu_5640_dhaphoto3

YILDA 20 TON ÜRETİYOR TÜRKİYE’YE PAZARLIYOR

Tarhana üretimi devam ederken erişte yapmaya da başladıklarını söyleyen Kehribar, "Yurtdışından bir tane makine getirttik. Erişteyi de yine eskiden nasıl yapılıyorsa öyle yapıyoruz. Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var. Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var. Kütahya Belediyesi’nin İş Geliştirme Merkezi'nde başladık bu işe. Sağ olsun belediyemizin de çok destekleri oldu" şeklinde konuştu.
satin-aldigi-tarhanalari-begenmedi-kendine-ait-isletme-kurdu_5640_dhaphoto4

'BU SAYEDE İŞ HAYATINA GİRDİM'

Annesinden gördüğü gibi geleneksel tarzda tarhana ve erişte ürettiklerini ve müşterilerinden çok güzel dönüşler aldıklarını ifade eden Kehribar şunları söyledi:

"Staj için üniversiteden gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onlara da burada bildiklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi alan müşterimizin hepsi memnun. Pazarımız çok güzel. Çoğunlukla il dışına çalışıyoruz. Ürünlerimizi sürekli kargo yoluyla il dışına gönderiyoruz. Ben 41 yaşında bu işi yapmaya başladım. O zamana kadar ben de ev hanımıydım. Hiçbir zaman, hiçbir işe acaba, diyerek başlanmıyor. Ben tereddüt ettim ama korkmadım. Biz de kendi ayaklarımız üzerinde durabilir ve başarabiliriz. Çalışmak isteyen hiçbir kadın boş durmasın"

EŞİ DE DESTEK OLUYOR

Eşine olabildiğince destek olmaya çalıştığını anlatan Mustafa Kehribar ise "Eşim bana gelerek tarhana üretimi yapmak istediğini belirttiğinde elimden gelen desteği verdim. Eşimle birlikte KİŞGEM’de tarhana ve erişte üretimi ile un analiz ve un geliştirme işimizi bu noktaya getirdik" dedi.

KAYNAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Hobi olarak başladılar! Günde 1000 tane üretiyorlarHobi olarak başladılar! Günde 1000 tane üretiyorlar
Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Taşıt kredisi satışları rekor kırdı
Taşıt kredisi satışları rekor kırdı
Altın haftaya yükselişle başladı!
Altın haftaya yükselişle başladı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi
Kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi
Kilosu 12-13 bin eurodan, 5-6 bin dolara geriledi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kilosu 40 lira! Taleplere yetişemiyorlar
Kilosu 40 lira! Taleplere yetişemiyorlar
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar
Hobi olarak başladılar! Günde 1000 tane üretiyorlar
Kilosu 55 lira! Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor
Kilosu 55 lira! Dört bir yandan sipariş yağıyor
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle yapıyor! Paraya para demiyor
Dağdan topladıkları menengiçlerin kilosunu 15 liradan satışa sunuyorlar
Dağdan toplayıp kilosunu 15 liradan satıyorlar
Sadece Elazığ'da üretilen 'vişne mermeri', 45 ülkeye ihraç ediliyor
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
2 çocuk annesi, mikrokrediyle kendi işini kurdu
2 çocuk annesi, mikrokrediyle kendi işini kurdu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.