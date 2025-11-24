FİNANS

Satın almaya kalkınca binlerce lira: Uygun fiyata 10 yıl kullanılabilir yapıyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yarım asırdır deri tamiri yapan adam, soğuk havaların başlamasıyla birlikte eskiyen deri montları onararak, bu kıyafetlerin uzun yıllar kullanılmasını sağlıyor. Çöpe atılma riski taşıyan yıpranmış deri mont, kaban ve yelekler, ustanın maharetli ellerinde yeniden hayata dönüyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı mesleğinde 50 yılı aşkın deneyime sahip olan 66 yaşındaki Fatih Hazman, müşterilerine hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunuyor. Deri giysilerin tamir edilerek yeniden kullanıma kazandırılması, hem kullanıcıların tasarruf etmesine katkı sağlıyor hem de israfın önüne geçiyor.

"DERİ ÜZERİNE YAPILACAK NE VARSA HEPSİNİ YAPABİLİYORUZ"

Yıllardır deri işleri ile uğraştığını belirten Fatih Hazman, "Eski derileri yeniliyoruz. Tamirini ve bakımını yapıyoruz. Cilasını, boyasını yapıyoruz, astarını ve fermuarını değiştiriyoruz. Parça değişimi dahil her türlü işlemi uyguluyoruz. Burada deri üzerine yapılacak ne varsa hepsini yapabiliyoruz" dedi.

"10 YIL RAHATLIKLA KULLANILABİLİR"

Onarım ve bakım yapılan bir montun rahatlıkla 10 yıl daha kullanılabileceğini vurgulayan Hazman, deri işçiliğinin özen ve ustalık gerektirdiğinin altını çizdi. Bu zanaatın herkes tarafından yapılamayacağını ifade eden usta Hazman, "Gerçek anlamda deri tamiri özel bir iş. Çok dikkat, sabır ve tecrübe istiyor" diye konuştu.

"USTA BULMAK ARTIK ÇOK ZOR"

Müşteri memnuniyetinin kendisi için her zaman öncelikli olduğunu dile getiren Fatih Hazman, mesleğin giderek yok olmasından duyduğu üzüntüsünü dile getirerek, "Ben burada tamamen el işçiliği ile çalışıyorum. Ancak bu işi hakkıyla yapan usta bulmak artık çok zor" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Hasan Özkan, "Fatih Usta çok iyi bir usta, Muratlı'da tek" sözleriyle memnuniyetini dile getirirken, Yusuf Yücel ise, "Onun gibisi Muratlı'da bir daha gelmez. Yaptığı her şey orijinal, orijinal boya kullanıyor" dedi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

