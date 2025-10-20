FİNANS

'Sevinçten yedim' 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi! Tezgahın önünde kuyruk oldular

Hamsi fiyatlarının ucuzlaması Ordu'da sevinçle karşılandı. Sezon başında 300 TL olan hamsinin kilosu 70 TL'ye düşünce bir vatandaş mutluluktan hamsiye çiğ yedi. Karadeniz'de hamside bolluk olduğunu ifade eden balıkçı Faruk Arslantürk , kilo kilo hamsi sattıklarını belirtti.

Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, özellikle hamsi ve istavritte bollukla devam ediyor. Sezon başında kilogramı 300 TL'ye kadar çıkan hamsinin fiyatı, artan avlanma miktarıyla birlikte önce 100 TL'ye, ardından da bazı balıkçılarda 70 TL'ye kadar geriledi.

Sevinçten yedim 300 TL den 70 TL ye düşünce çiğ çiğ yedi! Tezgahın önünde kuyruk oldular 1

Hamsinin ucuzlamasıyla tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, hamsinin tam mevsimi olduğunu belirterek bol bol tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Sevinçten yedim 300 TL den 70 TL ye düşünce çiğ çiğ yedi! Tezgahın önünde kuyruk oldular 2

"HAMSİYE DOYACAKLAR"

Balıkçı esnafı Faruk Arslantürk, vatandaşın daha fazla hamsi tüketebilmesi için fiyatları aşağı çektiklerini ifade ederek, "Şu anda Karadeniz’de hamside bolluk var. Talep çok güzel, diğer çeşitler az ama hamsi bol. İnsanlara cazip geliyor, 2 gün önce 100 TL'ydi, şimdi 70 TL. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var" dedi.

Sevinçten yedim 300 TL den 70 TL ye düşünce çiğ çiğ yedi! Tezgahın önünde kuyruk oldular 3

SEVİNÇTEN ÇİĞ YEDİ

Hamsi fiyatlarının düşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Enver Sağlam adlı vatandaş, "Ara sıra çiğ hamsi yerim ama bu kez sevinçten tezgahtan çiğ aldım. İnsanlar fırsat buldukça yesin, diğer sebze ve meyveleri nasıl çiğ yiyorsak bunu da yemek lazım" diye konuştu.

Sevinçten yedim 300 TL den 70 TL ye düşünce çiğ çiğ yedi! Tezgahın önünde kuyruk oldular 4

"TAM ZAMANI"

Vatandaşlardan Nurten Yılmaz her hafta düzenli olarak hamsi tükettiklerini belirtirken, Bahtiyar Kaymak ise hamsinin şu anda en uygun fiyatlarda olduğunu, bundan daha aşağıya düşmeyeceğini ve her gün tüketmeye devam ettiklerini söyledi.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

