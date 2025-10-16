'Talep çok fazla' Tesis kurdu, işi büyüttü! 20 çalışanı var 'Örneği yok, ihtiyaç olduğunu gördük'

FİNANS

Van'da arıcılık yapan 47 yaşındaki Halil Tandoğan, devlet desteğiyle kurduğu bal paketleme, işleme ve depolama tesisinde 20 kişiye iş imkanı sağladı. Girişimlere başlamadan önce araştırma yaptığını ve bölgenin böyle bir ihtiyacının olduğunu belirledikten sonra tesisi kurduğunu belirten Tandoğan "Bölgemizde böyle modern bir tesisin örneği bulunmuyor" dedi. Tandoğan "Talep çok fazla" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 75 yıl önce arıcılığa başlayan Tandoğan ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden 4 çocuk babası Halil Tandoğan, ata mesleğini devlet desteğiyle daha da geliştirmek için Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı'na başvurdu.

Projesinin kabul edilmesiyle hem bina hem de makine desteği alan Tandoğan, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bini kapalı 5 bin metrekare alanda günlük 4 ton bal paketleme ve işleme kapasitesine sahip tesis kurdu.

Bölgedeki arıcılardan toplanan tonlarca organik balı, hem petek olarak hem de süzerek paketleyen Tandoğan, 20 kişiyi de istihdam etti.

Balları siparişle iç piyasanın yanı sıra ABD, Almanya ve Yemen'e gönderen Tandoğan, tesisi büyüterek ekonomiye ve istihdama daha çok katkı sunmayı hedefliyor.

"BÖLGEMİZ BAL ÜRETİM MERKEZİ KONUMUNDA"

Tandoğan, AA muhabirine, üreticilerin devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Girişimlere başlamadan önce araştırma yaptığını ve bölgenin böyle bir ihtiyacının olduğunu belirledikten sonra tesisi kurduğunu belirten Tandoğan, şöyle konuştu:

"Bal paketleme, işleme ve depolama tesisimiz 2 bin metre kapalı alana sahip. Bölgemizde böyle modern bir tesisin örneği bulunmuyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında yüzde 50 hibeyle inşa ettik. Günde 2 ton petek, 2 ton da süzme bal işleyecek kapasiteye sahip. Bölgemiz bal üretim merkezi konumunda. Yoğun bir üretim söz konusu. Gezgin arıcılar da buraya ilgi gösteriyor. Türkiye'de üretilen balın yüzde 25'i bölgemizden karşılanıyor."

"GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Üretimin tamamının hijyenik ortamda yapıldığını dile getiren Tandoğan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sadece Almanya'ya 18 ton petek, Yemen ve Amerika'ya da hem petek hem de süzme bal ihraç ettik. Talep çok fazla. Balımızı alanlar memnun kalıyor, herkes çok beğeniyor. Güzel dönüşler alıyoruz.

Bölgemizde üretilen bal dünyanın rekabet edemeyeceği kaliteye ve aromaya sahip. Tanıtımının daha çok yapılması gerekiyor.

İki yıl önce tesisimizin kurulumunu tamamladık. Arıcılıkta ailemin üçüncü kuşak temsilcisiyim.

Ürettiğimiz ve topladığımız sertifikalı organik balları analizden geçtikten sonra paketliyoruz. Gıda yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlanan ürünleri etiketledikten sonra pazara sunuyoruz." (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
bal istihdam çalışan talep tesis
