'Türkiye’de ilk sırada' Şanlıurfa’da boz fıstık hasadı başladı

Türkiye’nin en çok fıstık yetiştirilen ili olan Şanlıurfa’da boz fıstık hasadı başladı. İlk hasada Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da katıldı. Vali Şıldak "Şanlıurfa, Ülkemizin fıstık üretimi konusunda dünyada üçüncü sırada yer aldığı bu ürün grubunda Türkiye’de ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesindeki boz fıstık hasadına katılan Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa’nın 220 bin hektarlık alanda yaklaşık 45 milyon ağaç kapasitesiyle fıstık üretiminde Türkiye’de birinci sırada yer aldığını belirterek, yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

İşçilerle birlikte fıstık hasadı yapan Vali Şıldak, boz fıstığın özellikle tatlı sektöründe kullanıldığını hatırlatarak, "Şanlıurfa’da Ağustos ayı demek Urfa’nın sembolü olan fıstığın hasat sezonu demektir. Şu anda fıstık bahçemiz yaklaşık 10-12 yaşında ağaçlardan oluşuyor. Şanlıurfa, Ülkemizin fıstık üretimi konusunda dünyada üçüncü sırada yer aldığı bu ürün grubunda Türkiye’de ilk sırada yer alıyor" dedi.

Fıstık üretim hacmi olarak kentin Türkiye’de yüzde 47’sini, alan olarak ise yüzde 45’ini oluşturan fıstığın Şanlıurfa’yla özdeşleştiğinin altını çizen Vali Şıldak, "Bu yıl ürünün kısmen daha az olduğu bir yılda bulunuyoruz. Üreticilerimiz genelde bu yıl kuraklık etkisini de göz önüne alarak erken hasadı tercih ediyorlar. Erken hasadın bir diğer adı boz fıstık ya da su altı dediğimiz bir işleme tabi tutulup pastacılık, baklava sektörü, tatlı sektöründe kullanılan yeşil içe sahip bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah biz de bütün üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon olması temennisinde bulunuyoruz. Gerçekten bu bahçemizde de hasadın keyfini, bu güzel ürünün Şanlıurfa’nın sembolü olan fıstığın hasadını vatandaşlarımızla birlikte biz de gerçekleştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

FISTIĞIN KALİTESİNİ VE ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şanlıurfa’nın sembolü olan fıstığın kalitesini ve üretimini arttırmak konusunda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü kaydeden Vali Şıldak, "Üreticilerimizin bu alandaki çabalarını, emeklerini desteklemek ve fıstığın gelişimini sağlamak, fıstık alanlarının bakımlı, verimli ve kaliteli ürünlerle buluşmasını sağlamak için bazı tedbirleri aldık. İlçe Tarım Müdürlüklerimizin, İl Müdürlüğümüzün koordinesinde bu çalışmaları büyük bir enerjiyle, çiftçimize, üreticimize kazandırmak için fıstığın değerini ve kalitesini yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Bunları kısaca özetleyecek olursak; karagöz kurduyla mücadele konusunda bir tedbir uyguluyoruz. Yine hırsızlık olayları, fıstık değerli bir ürün olduğu için özellikle bahçelerde gelişen, gerçekleşme ihtimali olan hırsızlıkla ilgili önleyici tedbirleri güçlendirdik. Geçen yıl olduğu gibi bunu bu sene de uyguluyoruz. Bir de geçtiğimiz aylarda fıstık paneli düzenleyerek sonunda bir eylem planı olarak bunu kamuoyuna duyuracağız. Fıstığın hem kalitesini hem verimini arttırmak için yürüttüğümüz bu çalışmanın da başta Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilimize rehberlik edeceğini ve ışık tutacağını ümit ediyorum. Bu eylem planını da çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Bütün üreticilerimize bereketli, hayırlı sezonlar ve bol bereketli kazançlar diliyoruz, emeklerine sağlık diyoruz" diye konuştu.

Fıstık hasadının ardından Vali Şıldak, yol güzergahında bulunan fıstık kavlatma tesisinde de incelemelerde bulundu. Öte yandan programa Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Bozova İlçe Reşit Özer Özdemir, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve fıstık üreticileri katıldı. (İHA)

