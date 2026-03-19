Üniversiteyi bu iş için bıraktı: Yolda görünce ‘ben yaptım’ diyor!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baba mesleğini sürdüren 22 yaşındaki Elif Yeşil Dönertaş, demire şekil vermek için mesai yapıyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Elif Yeşil Dönertaş, babasından devraldığı demircilik mesleğini kendi açtığı atölyede sürdürerek hem üretime katkı sağlıyor hem de istihdam sunuyor.

Öğrencilik yıllarında hafta sonları babası Ahmet Yeşil'in demirci dükkanına giden Dönertaş, burada meslekle ilgili deneyim edindi. Ahmet Yeşil emekli olunca 2020 yılında atölyesine kilit vurdu. Babasının yanında önce çırak sonra da usta olan Dönertaş, baba mesleğini sürdürmek için eğitim gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden ayrıldı.

HEDEFİ İSTİHDAMI ARTIRMAK

Dönertaş, 2022 yılında Nazilli Sanayi Sitesi'nde kendi dükkanını açtı. İş yerinde 3 kişiye de iş imkânı sunan Dönertaş'ın hedefi, atölyesini büyütüp istihdamı artırmak.

Elif Yeşil Dönertaş, kendi işini kurmaya karar verdiğinde çevresindeki bazı kişilerin, "Elinin hamuruyla erkek işine karışma", "Sen yapamazsın" gibi tepkiler verdiğini söyledi.

ARTIK ONU SORUYORLAR

Tepkiler kadar destek de gördüğünü vurgulayan Dönertaş, şunları kaydetti:

"İnşaatlara gidiyoruz, oradakiler sürekli 'Baban nerede, bu mesleği sen mi devam ettiriyorsun?' diye soruyorlar. Ben de onlara 'Babam ustamdı ama o yok, ben buradayım' diyordum. Zaman geçince bu sefer babama 'Kızın nerede?' diye sormaya, beni aramaya başladılar. Ben bu mesleği 'erkek mesleği' olarak görmüyorum. Biz kadınların, inandığımızda her mesleği başarabileceğimizi biliyorum. Kadınlar çok güçlüdür, demirci de oluruz, oto tamircisi de. Her şey olabileceğimize inanıyorum. Eğer ben bunu yapabildiysem, herkesin yapabileceğini ve devam ettirebileceğini biliyorum"
“BURAYI BEN YAPTIM”

Çocukluğundan bu yana mesleğe büyük ilgi duyduğunu, demirin kokusunu ve sanayi ortamını sevdiğini söyleyen Dönertaş, şu cümleleri kullandı:

"Demire şekil vermek ve her yerde bir imza bırakmak çok güzel. Hem insanların güvenliği hem de kendi sağlığın açısından sağlam çelik yapılar inşa ediyorsun. Yolda geçerken yapılan yerlere bakıp, 'Burayı ben yaptım' diyorum"
Yıllarca Dönertaş'ın babasıyla çalışan şimdi de dükkanında ona eşlik eden Onur Sisam da genç kadının çok azimli olduğunu söyledi.

Dönertaş'ın kendisini çok geliştirdiğini aktaran Sisam, "1996'da babasıyla başlamıştım, iki yıldır da Elif ile beraber çalışıyoruz. İlk günlerine göre kendini çok geliştirdi. Hesapta, kitapta, kaynakta artık çok iyi. Kolları işe hâkim oldu, geleceği daha da iyi olacak” şeklinde konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

